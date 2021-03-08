Papa Francis ve 10 bin kişilik ayin

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de 10 bin kişinin katıldığı ayin düzenledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin 3'üncü gününde Musul'daki kilise ziyaretlerinin ardından ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gelerek ayin düzenledi.

30 bin kişi kapasiteli Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine Covid-19 salgını nedeni ile 10 bin kişinin katılmasına izin verildi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer Papa'nın düzenlediği ayinde hazır bulundu. Papa ayinde yaptığı konuşmasında, Irak halkının zorluklara karşı gösterdiği sabır ve metanete değindi. Irak halkının çok acılar çektiğini belirten Papa, “Sizin sabrınız nedeniyle Irak'a hac etmeye geldim” dedi.

Papa Barzani ile görüştü

Bu arada Papa Franciscus, ayinden önce Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Barzani, "Her zaman diyalog ve barışın yanındayız" dedi.

Barzani, "Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız." ifadelerini kullandı. Papa'nın havalimanındaki temasları sırasında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra hükümet yetkilileri de hazır bulundu.

Tarihte ilk kez

Papa Franciscus, 5 Mart Cuma günü Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti. Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti. Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

Papa Franciscus, salgın nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu. Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

