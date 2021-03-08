Lionslar'dan Gazimağusa Hastanesine 11 buzdolabı, 22 battaniye, 2 pulse oksimetre

Mağusa Kale Lions Kulübü, Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum-Çocuk Servisi'ne, 11 adet buzdolabı, 22 adet battaniye, 2 adet pulse oksimetre bağışladı. Kulüp ayrıca, Servisin oda ve koridor duvarlarını duvar kağıdıyla yeniledi.

Mağusa Kale Lions Kulübü’nden yapılan açıklamada, bağışın, Başkan Nuray Emirzadeoğluları 2020-2021 Hizmet Dönemi ana aktivitesiyle, Latifoğlu LTD. ŞTİ. sahipleri Ağaoğlu ailesi sponsorluğunda yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bağış, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile hastanenin diğer yetkililerine teslim edildi.

Magusa Kale Lions Kulüp Başkanı Nuray Emirzadeoğluları, “Sağlığa hizmet, insana hizmet” diyerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yardımların devam edeceğini belirtti.

