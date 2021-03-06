Polis alıcıların peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 kiloya yakın uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ercan Havalimanı’ndan 20 Şubat 2021 tarihinde ülkeye soktukları uyuşturucu maddeyi paketleyip satışa sundukları tespit edilen Nijerya uyruklu Oluchi Oscar Okoye (27) ve Enoma Foster Ekogiawe (39) ek süre talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı bir şahsın ve uyuşturucu satın alan kişilerin arandığı belirtildi.

Mahkemede operasyonla ilgili bilgileri aktaran polis, önceki akşam saat 18.50 sıralarında zanlıların Haspolat’taki evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada zanlı Enoma Foster Ekogiawe'nin cebinde, 8 gram hintkeneviri ile 700 TL bulunduğunu açıkladı. Polis, Oluchi Oscar Okoye'nin yatak odasında kalem cüzdanında satışa hazır 24 paket şeklinde 33 gram, elbise dolabında 62 paket şeklinde 85 gram, valizde Nijerya yemekleri içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca Oluchi Oscar Okoye'nin üzerinde 3 bin 600 TL nakit para da bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların evinde ele geçirilen madde miktarının yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubat 2021 tarihinde getirdiklerini, 3’er gram halinde paketleyip, tanesini 100 TL karşılığında sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında bulunan paraları da uyuşturucu satışından kazandıklarını söylediklerini açıkladı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderildiğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı bir zanlı ile uyuşturucu satın alan şahısların arandığını belirterek, 7 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.