“Çalışmalarımız  dikkate alınmalı”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye'nin bölgedeki konumu, gücü ve ağırlığı ortadadır, tartışılmaz bir gerçektir. Zaten Kıbrıs konusundaki müzakerelerde garantör ülke konumundayız, dolayısıyla her zaman bizim ortaya koyduğumuz çalışmaların da dikkate alınması ve müzakerenin parçası olduğunu unutmamak gerekir." dedi.

Kılıç, Dışişleri Komisyonu heyetiyle 4-5 Mart'ta KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyaretler ve temaslarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, TBMM'de daha önce Doğu Akdeniz konusundaki deklarasyonun imzacısı olan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyetle KKTC'ye iki günlük ziyarette bulunduklarını kaydetti.

KKTC'deki büyük misafirperverlik için teşekkürlerini ileten Kılıç, "Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğu, Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyeti Meclisi Başkan Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bizleri kabul etti. Kendileriyle hem değerlendirmelerimizi yaptık hem de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ziyaret vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletme imkanımız oldu." dedi.

Kılıç, KKTC Cumhuriyet Meclisindeki milletvekilleriyle dün sabah uzun bir toplantı yaptıklarını, Avrupa Birliği (AB) ve farklı coğrafi Avrupa kurumlarında görev yapan milletvekilleriyle de bir araya geldiklerini söyledi.

Kılıç, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ne Ada'daki Türk varlığı ne de Türkiye Cumhuriyeti bu duruma (Kıbrıs meselesinde) gelinmesinin sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.