Dosyaları kabarık

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 265 kilo kaçak et ele geçirildi. Operasyonda Altan Karakuş ile Hüseyin Dağaşaner tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 21.25’te Hamitköy'de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Altan Karakuş’a ait araç içerisinde yapılan aramada Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye gümrüksüz bir şekilde ithal edilen 201 kilo ağırlığında dana eti ele geçirildiğini söyledi.

Polis, Hüseyin Dağaşaner’in aracında yapılan aramada 3 adet çöp poşeti içerisinde ülkeye gümrüksüz olarak getirilen 63 kilo dana eti bulunduğunu belirtti.

Polis, Altan Karakuş ve Hüseyin Dağaşaner’in suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlılara ait US 108 plakalı ile RZ 287 plakalı araçlar ile etlerin emare olarak zapt edildiğini belirtti.



Kayıtlarda güneyde, gerçekte KKTC’de

Her iki zanlının da kabul niteliğinde birer gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, Karakuş’un benzer suçtan daha önce 6 meselesi olduğunu; 3’ünden para cezasına çarptırıldığını, 3 meseleden ise teminata bağlandığını ve davalarının henüz görülmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlı Dağaşaner’in ise benzer suçtan 4 meselesi olduğunu açıkladı.

Polis memuru, Karakuş’un kısa bir süre önce teminat emri değişikliği için başvuruda bulunduğunu, yurt dışı çıkış yasağı şartının geçici bir süre ile kaldırıldığını, bu süre içerisinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a birçok kez gidip geldiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının tutuklandığı gün KKTC’de yasal olarak, güneye geçişinin gözüktüğünü ancak kendisinin ülkede yakalandığını, bu durumun yasal bir şekilde güneye gidip, yasa dışı bir şekilde ülkeye geldiğini gösterdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Karakuş’un yasa dışı yollardan kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını, Dağaşaner’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Karakuş’un 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Dağaşaner’in ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.