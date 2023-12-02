Hristodulidis’e tepki yağdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’deki boş evle ilgili çarşamba akşamı açıkladığı, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) da dâhil olduğu “görünmez önlemlerin” sonuç vermediği, sadece Rum halkını paniğe sevk ettiği bildirildi.

Politis, Hristodulidis’in emriyle uygulamaya konulan önlemlerin bir sonuç vermediğini, Türk tarafının dün gün boyunca, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’de “Neriman’ın evi” olarak bilinen boş eve yerleştirilen kamera ve anteni kaldırmak için herhangi bir faaliyette bulunmadığını yazdı.

Gazete; önlemler çerçevesinde RMMO mensuplarının yoğun varlık gösterdiği ilgili bölgedeki devriyelerin artırıldığını ve RMMO’nun birkaç yıldır boş duran bölgedeki mevzilerine yeniden personel yerleştirildiğini yazdı. Edindiği bilgilere dayanarak, kamera ve anten yerleştirilen evi dün akşama kadar hiçbir Türk askerinin ziyaret etmediğini ancak geçen pazartesi itibarıyla 39’uncu Tümen 49’uncu Alay 1’inci Tabur’a bağlı askerlerin ara bölge içerisinde sürekli hareketlilik içinde olduğunu” ileri sürdü.

Rum halkı çatışmadan korkuyor



Alithia gazetesi “Şu Ana Kadar Alınan Görünmez Önlemler… Başkan’ın Millî Muhafız Ordusu’nun da Dahil Olduğu Önlemlerle İlgili Açıklaması Panik Tohumları Ekti” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Rumların korku içerisinde gazeteyi arayarak, RMMO’nun da dahil edildiği önlemlerin içeriği hakkında bilgi talep ettiğine dikkat çekti.

Haberde Alithia’nın, her şeyin yolunda olduğunu, sıcak temas olmayacağını ve bölgedeki RMMO askeri sayısının artmadığını söyleyerek yatıştırmaya çalıştığı Rumların ikna olmadığı “sıcak temas riski olmasa Başkan neden böyle açıklamalar yapsın, bu önlemler gizli olsa, hiçbir açıklama yapmaması gerekirdi” diyerek cevap verdiği kaydedildi.

Habere göre, siyasi çevreler Rum Yönetimi Başkanı’nın, “bazı önlemler açıklanamaz diyerek panik tohumları eken ve insanları şaşkına çeviren bu tür açıklamalar yapılmasını saçma ve düşüncesiz” buldu. Aynı çevreler “bir şeyi açıklayamadığınızda senaryolara ve paniğe yol açmamak için hiçbir şey söylemezsiniz. Bizim tarafın Türk tarafına mesaj vermesi gerektiği düşüncesi de saçma. Hiçbir lider alenen halka açıklama yaparak başkalarına mesaj vermez. Kıbrıs Türk tarafına mesaj vermek istiyorsa bunu diplomatik yoldan ve BM aracılığıyla yapabilir” dedi.