Vatandaş: Elektrik faturaları Karı-Koca ilişkilerini de etkiliyor...

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ- Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta odun fırınları ve odun sobaları yıllar önce yasaklanmıştı. Zaman içerisinde ‘fakirleşme’ arttıkça özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar çareyi yine odun sobalarında bulmaya başladı. Son zamanlarda oduna da zam geldiğini belirten vatandaşlar, inşaat atıklarından toplanan tahta parçalarının kullanıldığını söyledi.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşamaya çalışan çok sayıda insan var. Bunların önemli bir kısmı tek maaşla geçinmeye çalışıyor ve evlerine tanesi 12 liradan ekmek de alamıyor. İnşaat alanlarından toplanan tahta parçalarıyla ateş yakarak, kendi pidelerini üreten bu aileler, elektriği sadece televizyon ve buzdolabı için kullanıyor.

Diyalog ekibi, Surlariçi’nde yaşayan vatandaşlarla görüştü.

Surlar içinde ikamet eden Zekeriya Ger, " Evde elektrik tasarrufu yapmak için inanın eşimle Polemiğe girer hale geldik. Eşim klima açıyor, ben kapatıyorum. Bu durumda eşimle tatlı-sert tartışma yaşıyoruz. Bazen klima açmak isteyen eşimi açmaması için rica ediyorum çünkü elektrik fiyatları çok yüksek, Hal böyle olunca odun sobasını yakıyoruz ve ortayı buluyoruz. Elektrik zamları inanın karı-koca ilişkilerini bile etkiler hale geldi.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:43