Maraton tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesini görüştü.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri dün tamamlandı.

Remiye Canaltay başkanlığında saat 12.20 sıralarında başlayan komitede ilk olarak, 38 milyar 048 Milyon 116 Bin 500 TL ödeneği olan Maliye Bakanlığı bütçesi ele alındı.

İlk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, mali yapı analiz edilirken, ülkenin ekonomik göstergelerine bakılması gerektiğini söyleyerek, yaklaşık yüzde 80 enflasyon oranının hakim olduğu bir yıl geçirildiğine işaret etti.

Ülkenin nüfus yapısı hakkında bilgi veren Toros, diğer ada ekonomileriyle kıyaslamalar yaptı. Ülkenin neden potansiyelinin gerisinde seyrettiğinin iyi analiz edilerek, belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Toros, adanın siyasi belirsizliğinin bunun başlıca sebeplerinden olduğunu kaydetti.

Ülkede sanal bet, foreks, cripto para gibi konulardaki düzensizliğe dikkat çeken Toros, bu konudaki ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması temennisinde bulundu.

Mali disiplinin bir ekonomik hedef gibi görülmemesi gerektiğine işaret eden Toros, bu sistemin mali yönden sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Toros, 2024 yılının bir önceki yıllardan daha büyük zorluklar içereceğini ifade ederek, bütçeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Barçın: Ortada gerçekçi bir bütçe yok

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, yapılan eleştirilen bakanlığın ortaya koyduğu ideolojiye yönelik olduğuna işaret ederek, Maliye Bakanlığının gerçekçi bir bütçe ortaya koymadığını ileri sürdü.

Maliye Bakanlığının ortaya koyduğu eksi bütçeyi eleştiren Barçın, 2023 yılında bakanlığın gelir gizlediğini savundu.

2023 gerçekleşme tahmininde bütçenin artıda biteceğini, bunun sonucu da Maliye Bakanlığının verilerinden ulaştıklarını ifade eden Barçın, bütçenin eksi değil artıda bitecek olmasının başarı değil, başarısızlık olduğunu, çünkü bunun toplumun yatırım ihtiyacından çalındığı anlamına geldiğini savundu.

Şahiner: Üretim sektörü korunmalı

Maliye Bakanlığı bütçesinin oylanması öncesinde son konuşmayı CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptı.

Şahiner, Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin konuşmasında, Maliye Bakanlığının gelir artırıcı uygulamalar konusunda yaptığı açıklamalara işaret ederek, bunların hayata geçmesinin yeterli olmayacağını söyledi.

Lokomotif sektörlerin Maliye kasasına beklenen katkıyı yapmadığını kaydeden Şahiner, teşviklere de bu yönden bakılması gerektiğini dile getirdi.

Süresiz teşviklendirmenin ise suistimale açık olduğuna dikkat çeken Şahiner, bölgedeki gelişmelere ve ekonomik olgulara işaret ederek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışılıkla mücadelenin önemine işaret eden Şahiner, Vergi Dairesi denetimlerinin elzem olduğunu kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında harç oranlarının artırılması önerisinin sürekli tepki çektiğini kaydeden Şahiner, şu an 60 bin Sterlin değerindeki 1+1 apartman katlarının 160 bin Sterline yabancılara satıldığı göz önünde bulundurulduğunda, harç oranını artırarak devletin kasasına fazladan birkaç bin sterlinin gireceğini belirtti.

“Emlak tüccarlığı”nın yeni bir meslek olarak ortaya çıktığını, alıcıyla satıcı arasında gerçek fiyatların bilinmediği bir sistem türediğini ifade eden Şahiner, yeni yasada emlakçılar için komisyon oranının belirlenmediğine işaret ederek, bunun yol açacağı sıkıntılara vurgu yaptı.



Berova: Hedef bütçe disiplinini sağlamak

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştiri ve soruları yanıtladığı konuşmasında, bütçenin hazırlanmasına katkı koyan personele teşekkür etti. Maliye Bakanlığı bütçesinin bu yıl ilk kez Merkezi Yönetim Bütçesi gereklerini yerine getirerek hazırlandığını dile getiren Berova, komitede kendilerine yöneltilen eleştiri ve önerileri dikkatle kaydettiklerini belirtti.

Bütçenin Meclis’te görüşülmesi sırasında da bu eleştiri ve önerilere yanıt vereceklerini dile getiren Berova, hedefin bütçe disiplini sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL olarak oyçokluğuyla onaylandı.

Bütçe meclise sevk edildi

78 milyar 717 milyon TL'lik 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nden geçti.

78 milyar 717 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir olarak oyçokluğuyla onaylanan bütçe yasa tasarısı Meclis’e sevk edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 8 Kasım'da başladığı görüşmeleri dün tamamladı. Komite son olarak Gelirler Bütçesi'ni görüşüp, oyladı. Komite daha sonra bütçenin bütününü oylayıp, oy çokluğuyla kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 09:40