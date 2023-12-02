Van'ın Çaldıran ilçesinde narkotik ekiplerinin 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine şekilde yürüttüğü operasyonda 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çaldıran ilçesinde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 600 kilogram esrar ele geçirildi.

48 ilde gerçekleştirildi; toplam 6,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan Diyarbakır'da bir ton 480 kilogram esrar, bin 700 kök kenevir, Hakkari'de 34 kilogram metamfetamin, Edirne'de 9 kilogram skunk, Bursa'da bir kilogram 300 gram bonzai ve Osmaniye'de 46 kilogram 200 gram skunk ile 900 gram toz esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığını, toplamda 6,3 ton uyuşturucu ile birlikte 391 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi. Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."

