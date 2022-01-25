Durumu iyi

Sağlık Bakanı Pilli’nin PCR test sonucu pozitif

Durumu iyi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Boğaz ağrısı, hafif öksürük ve baş ağrısı semptomları göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığını açıklayan Bakan Pilli, genel durumunun iyi olduğunu, şu anda evinde izole olduğunu belirtti. 
 

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