‘Endişe verici’

Güney Kıbrıs’taki muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerisine dair bilgiler konusunda endişe ve kaygılarını ifade ettikleri, aynı zamanda KKTC’deki seçimler konusunda da açıklama yaptıkları haber verildi.

“Kıbrıs Sorunu ve GYÖ’ler Konusunda Endişe” başlıklı haberinde siyasi partilerin açıklamalarını veren Fileleftheros gazetesine göre, EDEK partisi, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin “Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin tam anlamıyla el atından Türkiye tarafından yönetildiğini kanıtladığını” iddia etti.

EDEK, Kıbrıslı Türklere, “Türkiye’nin boğucu kucaklamasını terk etmemeleri durumunda, matematiksel bir doğrulukla yok olacaklarını anlama” ve “Türkiye’nin Kıbrıs’taki devam eden yasadışı varlığının sonuçlarının kendilerine de zarar verdiğini anlama” çağrısı yaptı.

EDEK, Kıbrıslı Türklerin seçeneği olduğunu ve bunun AB üye devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu ileri sürdü.

“Kıbrıs sorunundaki çıkmazın tamamen Türkiye ve Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerdeki alt yönetiminden kaynaklandığı” iddiasında bulunan DİPA (Demokratik Cephe) ise “bunların her fırsatta, temel hedeflerinin iki devlet meydana getirilmesi olduğunu hatırlattıklarını” öne sürdü.

DİPA, GYÖ’lerin ileriye götürülmesinin, yalnızca müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun ortamın meydana getirilmesine yardımcı olmak açısından yararlı olacağını da savundu.

Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta aşırı sağ ve sağın hakimiyetinden duydukları endişeyi dile getirdi.

ELAM da “Kıbrıs sorununun diz çökerek çözülemeyeceği” iddiasında bulundu. Elam konuyla ilgili açıklamasında “Yasadışı Timbu (Ercan) havalimanı ile işgal altındaki Mağusa limanının işlemesini içeren yeni GYÖ’lerle ilgili mutlak anlaşmazlıklarını” dile getirdi.

Türkiye-Tatar ve boykot

Bu arada KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili haberler dünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “UBP Kazandı, CTP Güçlendi- Ekonomi Ekseniyle İki Partili Sistem” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunu tartışmalarının hiç olmadığı bir seçim süreci yaşayan Kıbrıslı Türklerin yeni meclisini seçtiğini ve UBP’yi yeniden hükümete getirdiğini yazdı.

Alithia gazetesi ise “Türkiye, Tatar ve Boykot Kazandı- İşgal Bölgelerinde Yüzde 42’lik Rekor Boykot- Akıncı’ya Yönelik Hoşnutsuzluk- Tatar Tamamen Memnun” başlıklı haberinde, kazananların net bir şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve boykot olduğunu yazdı. En büyük kaybedenin ise bir kez daha Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen güçler olduğu öne sürüldü.