‘Yuvalar yıkılır’

Ömer KADİROĞLU

Piyasada temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları her geçen gün artarken, ev geçindirmekte zorlanan vatandaşlar sosyal bunalım mesajları vermeye başladı. Pahalılıkla mücadele giderek zorlaşırken, manav reyonlarında taze fasulyenin fiyatı 40 liraya dayandı. Salatalığın kilosu 22 buçuk, domatesin 12 lira oldu.

Temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan vatandaşlar, ekonomik sorunların suç oranlarının artmasına, yuvaların yıkılmasına neden olacak boyuta geldiğini ifade etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Bir kilo fasulye dahi alamıyoruz. Her şey çok pahalı oldu. Yetkililerden hayatı ucuzlatacak adımlar atmasını bekliyoruz. Böyle giderse toplumun hali hiç iyi olmayacak” dedi.



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Ne dediler…?

Asiye Zıba

“Paramız yapılan zamlar nedeniyle hiçbir şeye yetmez oldu. Paramız neye yeterse onu alacağız. Ekonomimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Yetkililer hiçbir şekilde piyasada denetleme yapmadığı için fiyatlar başını aldı gidiyor. Beklentimiz yaşanan bu soruna bir an önce çözüm bulunmasıdır. İnsanlar çok zor durumda ve yarın hiç bir şey bulamayacağız. Eğer yaşanan ekonomik sorunla ilgili çözüm üretilmezse suç oranlarında da ciddi bir artış olacaktır.”

Cihan Akpınar

“Alışveriş yapmak için markete geldim. Maalesef piyasadaki fiyatlar çok ciddi bir şekilde arttı. Hem sistem yok hem de herkeste ekonomik sıkıntı var. Bu durumun ilerleyen süreçte evlilikleri bitirecek, ailevi sıkıntılara veya intiharlara gebe olacak bir durumdur. Evimize alışveriş yaparken eksiklerimizi karşılayamıyoruz. Şu an maaşlarımız yüzde 40 eridi ve piyasa da yüzde 30-40 civarı arttı. Yetkililerden beklentimiz bu sorunu eminim ki bizden çok daha net görüyorlar ve bir çözüm üretmelerini bekliyoruz.”

Nevcihan Acar

“Her şey ateş pahası oldu. Bu pahalılıkla alım gücünü kaybeden vatandaşlar iğneden iğliğe her şeye yapılan zamlarla daha da zora girdi. Eskisi gibi tüm ihtiyaçlarımızı alamamayı geçtim ihtiyaçlarımızın bile yarısını ancak alabiliyoruz. Asgari ücretli çalışan çocuklu aileler çok daha zor bir durumdadır. Yetkililerden beklentimiz halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yaparak bu kriz dönemini atlatabilmelerini sağlamalarıdır.”

Hilal Soyla

“Son zamanlarda üst üste çok zam geldi ve halk çok zor bir duruma sokuldu. Eşim askeri personel ve biz bile evimize giren maaşla zorlanıyorken asgari ücretli çalışanların Allah yardımcısı olsun. Yetkililerden beklentimiz bu hızla artan piyasa fiyatlarına bir önlem almalarıdır. Eğer piyasa bu şekilde artmaya devam edecekse de asgari ücrete iyi bir artış yapılarak halkın alım gücünün yükselmesi sağlanmalıdır. İnsanlar mağdur ,çocuklar perişan oldu. Alışverişe çıktığımız zaman bu ay bir şey alabiliyorsak diğer ay başka bir ihtiyacımızı alabiliyoruz.”

Mustafa Berk

“Bir yandan yükselen market fiyatları diğer yandan da akaryakıt ve tüp gaz zammı halkı perişan etti. Vatandaşı omuzundaki yük her gün artıyor. Bu zamların olağan dışı olduğunu biliyoruz. Ben bunun bir ekonomik savaş olduğunu düşünüyorum. Devletin piyasada gerekli denetimi yapması gerektiğini düşünüyorum. Kirada olup çocukları olan ve çok zorda olan insanlar var onlar bu yükü kaldıramaz. Artık eskisi gibi ihtiyaçlarımız karşılayamıyoruz, bu nedenle de yetkililerden etkin bir denetim bekliyoruz.”

Semah Aktunalı

“Alışverişe geldik ancak maalesef fiyatlar her gün uçuyor. Maaşlarımız gün geçtikçe eriyor. Eskiden evimizin ihtiyaçlarını alıyorduk şimdi ise en acil ne ise onu alabiliyoruz. Eskiden 300-400 liraya bir araba dolusu eşya alıyorduk. Şimdi yine 300-400 civarı tutuyor aldıklarım ancak poşetlerde hiç bir şey yok. Yetkililerden bu konuda çalışmalar yaparak halkın alım gücünü arttırmasını bekliyoruz.”

Veli Çelik

“Alışveriş yapmaya geldik ancak zamlara gerçekten yetişemiyoruz. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını biliyor ve planlamasını ona göre yapıyordu ancak şimdi değil günlük fiyatlar anlık değiştiği için artık hesabımızı da yapamıyoruz. Bütçemiz de bu nedenle giderek zora düşüyor. Asgari ücretle çalışan, ev kirası, çocuk masrafı olanların Allah yardımcısı oldun. Bu süreçte yetkililerimizden yapabildikleri kadar piyasaya müdahale ederek pahalılığı bir nebze de olsa önlemelerini istiyoruz.”

Soncan Varol

“Alışverişe geldik ve evimizin ihtiyaçlarını alacağız. Eskisi gibi ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Eskiden alışverişi aylık yapardık ancak yapılan zamlar nedeniyle şimdi çok kısıtlı bir şekilde harcama yapıyoruz. Yetkililerden halkın alım gücünü arttıracak bir çalışma yapmalarını bekliyoruz.”