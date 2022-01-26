Seçimin hediyesi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 22 bin 25 testten 639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 576 kişi taburcu edildi.
Vakaların 311’i Lefkoşa, 114’ü Girne, 86’sı Gazimağusa, 68’i Güzelyurt, 31’i İskele, 29’u da Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
Yoğun bakımda yatan covid-19 vakalarının ise 13 olduğu kaydedildi.
Ülke genelinde dün bin 712 aşı yapıldığı da belirtildi.
Covid-19 genel tablo
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709
Toplam Vaka Sayısı: 51.677
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4936
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1712
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 280
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 485
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3446
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 118155.
Güneyde 2 bin 546 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 3 kişi Covid- 19'dan hayatını kaybetti, yapılan 99 bin 308 testle 2 bin 546 yeni vaka saptandı.
Hayatını kaybedenlerin 85 ve 86 yaşlarında iki kadın ile 88 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.