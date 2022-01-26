Seçimin hediyesi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 22 bin 25 testten 639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 576 kişi taburcu edildi.

Vakaların 311’i Lefkoşa, 114’ü Girne, 86’sı Gazimağusa, 68’i Güzelyurt, 31’i İskele, 29’u da Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda yatan covid-19 vakalarının ise 13 olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde dün bin 712 aşı yapıldığı da belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709

Toplam Vaka Sayısı: 51.677

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1712

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 280

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 485

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3446

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 118155.

Güneyde 2 bin 546 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 3 kişi Covid- 19'dan hayatını kaybetti, yapılan 99 bin 308 testle 2 bin 546 yeni vaka saptandı.

Hayatını kaybedenlerin 85 ve 86 yaşlarında iki kadın ile 88 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 241 bin 319, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 716'ya ulaştı. Tedavisi süren 223 kişinin 71'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.