Büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2022 yılına önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğini belirterek, bu yıl için büyüme beklentilerini düşürdü. Fon, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini değiştirmedi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin 2022'ye önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğine dikkat çekildi.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmasıyla ülkelerin yeniden kısıtlamalar uyguladığına işaret edilen raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin özellikle ABD ile birçok gelişmekte olan ekonomide beklenenden daha yüksek ve daha geniş tabanlı enflasyonla sonuçlandığı aktarıldı.

Raporda, 2021'de yüzde 5,9 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF, Ekim 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9, 2023'te ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4'e indirildi

IMF'nin raporuna göre, ABD ekonomisinin, geçen yıl yüzde 5,6 büyüdüğü tahmin edildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 5,2'den yüzde 4'e düşürülürken, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2,2'den 2,6'ya çıkarıldı.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüdüğü tahmin edildi. Bölge ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi 4,3'ten yüzde 3,9'a indirilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2'den 2,5'e çıkarıldı.

Almanya'nın 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan 3,8'e, Fransa'nın yüzde 3,9'dan 3,5'e, İtalya'nın yüzde 4,2'den 3,8'e ve İspanya'nın yüzde 6,4'ten 5,8'e çekildi.

Alman ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 1,6'dan 2,5'e, İtalya'nın yüzde 1,6'dan 2,2'ye ve İspanya'nın yüzde 2,6'dan 3,8'e çıkarılırken, Fransa'nın büyüme tahmini ise yüzde 1,8 olarak korundu.