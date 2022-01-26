Her karesi ayrı güzel

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Başkent Lefkoşa’nın tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı. Haberde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’nın doğası, zengin tarihi mirasıyla her mevsim turistlerin ilgisini çektiği belirtildi. Lefkoşa surlarında yer alan Girne Kapısı, tarihi Büyük Han, Bandabuliya ve Sarayönü objektiflere yansıyan karelerden bazılarıydı.

