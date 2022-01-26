Annesinden kalmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir ihbarı değerlendiren Adli Şube polisi, Metin Ersoy isimli zanlının evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada Tunç Çağın’a ait 14 parça eski eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı “İzinsiz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifadesinde eserlerin vefat eden annesinden kaldığını öne sürdüğü açıklandı.

Ayrıca ele geçirilen 14 parçanın Eski Eserler Dairesi’nde incelendiği ve parçanın Tunç Çağı’na ait arkeolojik nitelikli eski eser olduklarına dair bilgi alındığı belirtildi.

İhbar ele verdi

Meselenin tahkikat memuru Hasan Tanyeri, 24 Ocak 2022 tarihinde alınan bir ihbarda zanlı Metin Ersoy’un evinde eski eser nitelikli eşyalar olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine aynı gün zanlı Ersoy’un evinde bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirten Tanyeri, yapılan aramada arkeolojik nitelikli eski eser olan 1 adet oinochoe, 1 adet toprak renk kase, 1 adet bardak, 1 adet sürahi, 1 adet süt kasesi, 1 adet üzengi kulplu testi ve 6 adet piponun tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Tanyeri, zanlı Ersoy’un, itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek eserlerin vefat eden annesinin zamanından kalma olduğunu beyan ettiğini kaydetti.

Tanyeri, Eski Eserler Dairesi’nden yapılan soruşturmada ise 14 parçanın Tunç Çağı’na ait arkeolojik nitelikli eski eser olduklarının tespit edildiğini aktardı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Tanyeri, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Metin Ersoy’un tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.