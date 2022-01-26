İbre Sucuoğlu’ndan yana

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini yeni Meclisin toplanması ve yemin töreninin ardından vereceğini, mevcut hükümetin görevde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları ve Başsavcı ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Anayasa’ya göre hükümeti kurma görevini şu an UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na veremeyeceğini ifade eden Tatar, YSK’nın yeni seçilen milletvekillerini askıya alması ve yemin töreninin ardından bu görevi vereceğini söyledi.

Seçim yasaklarının yeni hükümet kurulana kadar devam edeceğini ifade eden Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yemin töreninin ardından İstifasını sunacağını, kendisinin de Sucuoğlu’na yeni hükümeti kurana kadar geçici görevlendirme yapacağını anlattı.

Tatar, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, dün parti başkanlarıyla süreci değerlendirme fırsatı bulduğunu, süreci süratlendirmek için parti başkanları ve heyetleriyle görüşmeler yaptığını kaydetti.

Başsavcı ile de görüşme yaptıklarını ifade eden Tatar, yemin töreninden sonra iş başı yapabilecek hükümetin, yeni seçilen Meclis’ten güven oyu alması gerektiğine işaret etti.

YSK’nın kesin sonuçları asmasının ardından 10 gün sonra Meclis’in toplanacağını, yemin töreni sonrası da görevlendirme yapılacağını ifade eden Tatar, zaman kaybetmeden süreci başlattığını, Sucuoğlu’na görevi vereceğini, o güne kadar da Hükümet kurma çalışmalarının başlamış olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu’nun tüm partilerle istişare edeceğini söylediğini ifade eden Tatar, resmî görevlendirmenin 15 gün sonra olabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’a karşılık Ercan” açıklamalarının sorulması üzerine ise, “Basında çıkan konulara itibar etmediklerini, bu konuların ciddi konular olduğunu, esas meselenin Egemenlik, egemen eşitlik” olduğunu söyledi.

Rum tarafının yaptığının; Kıbrıs Türk halkının egemenliği olmadığını göstermeye çalışmak olduğunu ifade eden Tatar, basına yansıyan konunun “hiç inandırıcı gelmediğini, dikkate bile almadıklarını” kaydetti.

Sucuoğlu: Tüm partilerle görüşeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından gidişatın hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı yönünde olduğunu belirterek, Meclis’e giren diğer 4 partiyle bir an önce görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandıktan 10 gün sonra Meclis’te bir yemin töreni olacağını ve daha sonra resmi temasların başlatılacağını hatırlatan Sucuoğlu, bu sürede boş durmayacaklarını, halihazırda ön temasları başlattıkları partilerle görüşmelere devam edeceklerini, resmi görevlendirmeden sonra da hızlı bir şekilde hükümeti kurma çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

“Koalisyon ikili mi, üçlü mü belli değil…”

Henüz kurulacak koalisyonun ikili mi üçlü mü olacağının belli olmadığını da söyleyen Sucuoğlu, ne kadar az koalisyon ortağı olursa hükümetin o kadar istikrarlı olacağına inandıklarını ancak halkın iradesinin böyle bir koalisyonu uygun gördüğünü belirtti ve önceki koalisyonlarda yaşanan nisap sıkıntısını tekrardan halka yaşatma lükslerinin olmadığını kaydetti.

Erhürman: Görev Sucuoğlu’na verilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak için Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile hükümeti kurma konusunda genel bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, bir an önce görevin seçimden birinci parti çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verilmesini ilettiklerini söyledi.

Ataoğlu: Bir görev düşerse…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinden sonra, önlerindeki süreçte kendilerine herhangi bir görev düşerse sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Özersay: Bir pozisyon ortaya koymadık

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Tatar’la görüşmesi sonrası basına, görüşmenin somut bir yönde değil sadece görüş alışverişi şeklinde geçtiğini söyledi.

Görüşmede kendilerinin herhangi bir pozisyon ortaya koymadıklarını söyleyen Özersay, yasal sürecin milletvekillerinin yemini sonrası başlayacağına işaret etti ve bugün yapılan görüşmelerin gayrı resmi görüşmeler olduğunu ifade etti.

Arıklı: Üçlü bir koalisyon görünüyor…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Meclis’teki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı’nın yeni hükümet için görevlendirme yapacağına işaret ederek, ülkeyi zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.

Arıklı, ufukta üçlü bir koalisyonun görüldüğünü ve onun da formüllerinin belli olduğunu kaydetti.

Şu an için muhalefette kalmayı arzu ettiklerini belirten Arıklı, şayet bir teklif gelirse ülke için ellerini taşın altına sokmaya hazır olduklarını kaydetti.