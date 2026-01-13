Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Aziz Bakıcı ağır yaralandı.

Genç, olayın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Olayda, Aydın Topal yönetimindeki JD 251 plakalı van aracıyla seyir halindeyken, yolun sağından soluna geçmeye çalışan Aziz Bakıcı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakıcı, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ameliyat edildiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve sürücünün ifadesine başvuruldu.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle akşam saatlerinde yaya geçişlerinde hız kontrolünün önemine dikkat çekti.

Bafra-Çayırova anayolunda kaza

Öte yandan dün sabah saat 08.30 sıralarında, Bafra-Çayırova anayolunun 5 ile 6’ncı kilometreleri arasında, Serhan Ülker (E-30) yönetimindeki MD 385 plakalı araçla Çayırova’ya dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ülker’in aracı yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Serhan Ülker, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

