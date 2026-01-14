Yargı yolu açıldı

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan bir video, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iktidarını iyice sarsmaya başladı.

Hristodulidis’in, seçim sürecinde yasaların öngördüğü miktarın üzerinde yardım topladığı ve bunları gizlemek için kullandığı yöntemlerin yasaya aykırılığı üzerinde duruluyor.

Engellilere yardım amaçlı derneğin başkanlığını yürüten Hristodulidis’in eşi Flippa Karsera’nın yanı sıra özel kalem müdürü Haralambos Haralambus’un istifası, konunun gündemden düşmesine yardımcı olmadı.

Video bir hafta önce yayınlandı

Video ilk olarak geçen Perşembe günü X sosyal medya platformunda "EmilyTanalyst" kullanıcı adını ve "Emily Thompson" adını kullanan bir hesap tarafından paylaşıldı.

Videoda, Hristodulidis’in artık eski özel kalem müdürü Haralambos Haralambus’un ve eski bakan Giorgos Lakkotrypis'in, seçim kampanyası finansmanı yasalarını aşmak için nakit bağışları nasıl kullandıklarını ve kullanmaya devam etmeyi planladıklarını anlattıkları görülüyor.

Her iki adam da, uluslararası yaptırım listesine alınma tehdidi altında olan oligarkların Hristodulidis’e yapacakları bağışların, onun bu oligarkları savunup Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından kaçınmalarına yardımcı olacağı anlamına geldiğini ima etti.

Bu arada, inşaat şirketi Cyfield'in CEO'su Giorgos Chrysochos, hükümete erişimi için yılda 250 bin euro ödediğini ima etti.

Ayrıca, dönemin birinci hanımı tarafından yönetilen ve dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilere mali yardım sağlayan sosyal destek fonunun, bağışçılar tarafından Hristodulidis’e yaranmak için kullanıldığı iddia edildi.

Deneyimli bir isim inceleme yapacak

Güney Kıbrıs’ın Başsavcısı Yorgos Savvides Hristodulidis’le ilgili videonun incelenmesi amacıyla bağımsız adli soruşturma kararı aldığını ve bu görevi eski Yüksek Mahkeme yargıcı Andreas Paschalides'e verdiğini duyurdu. Paschalides’in hukuk alanında oldukça deneyimli bir isim olduğu belirtildi.

Baf doğumlu olan 79 yaşındaki Paschalides’in 1988 yılında hakim olarak atandığı, 2009 yılında Yüksek Mahkeme'de görev yaptığı, ayrıca bağımsız polis şikayetleri komisyonunda da görev yaptığı belirtildi.

Şimdilik iki istifa

Videonun yayınlanmasının ardından, First Lady Philippa Karsera Hristodulidis sosyal destek kurumunun başkanlığı görevinden, Haralambus ise özel kalem müdürlüğü görevinden istifa etti

