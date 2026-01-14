Maddi zarar oluştu

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun uygulamalarıyla hem üreticiyi hem de kurumu zarara uğrattığını iddia etti. Birlik, sezon ortasında paketleme tesisinin kapatılması nedeniyle üreticilerin ton başına 3 bin ile 4 bin TL arasında zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Birlik, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun Cumartesi günü tesislerde düzenlediği basın toplantısında açık-ladığı narenciye taban fiyatları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2024–2025 narenciye hasat sezonunda 27 bin ton Valencia portakalının paketlenerek yurt dışına ihraç edildiği belirtilirken, Cypfruvex tesislerinde ise yalnızca 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında ürünün paketlendiği ifade edildi.

Söz konusu ürünlerin bir bölümünün don zararına uğradığı ve bu ürünlerin paketlenerek tüccara satıl-dığı ileri sürülen açıklamada, don zararına uğramış ürünlerin sıkma tesislerinde değerlendirilmesi gere-kirken, paketleme yoluna gidilmesinin Cypfruvex’i zarara uğrattığı savunuldu.

Don zararına uğrayan bölgelerin Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından açıklandığını belirtilen açıkla-mada, bu çerçevede Cypfruvex yönetimine, “Hangi üreticilerin don zararına uğramış ürünlerini alarak Cypfruvex’i zarara soktunuz?” sorusunu yöneltildi.

Paketleme tesisinin kapatılması üreticiyi zarara uğrattı

Açıklamada ayrıca, sezon ortasında paketleme tesisinin kapatılması nedeniyle üreticilerin ton başına 3 bin ile 4 bin TL arasında zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

Birlik açıklamasında, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun üretici lehine olduğunu savunmasına rağmen taban fiyatın en fazla 11 bin TL olabileceğini ifade ettiği, buna karşın Başbakan ve Tarım ve Doğal Kay-nakları Bakanı tarafından üreticilere taban fiyat olarak 8 bin TL verildiği belirtildi.

11 bin TL’lik taban fiyat esas alındığında dahi Cypfruvex yönetiminin üreticiye 3 bin TL’lik bir rakam önerdiği belirtilen açıklamada, geçen yıl aynı ürüne 3 bin 600 TL ödendiği, buna karşın bu yıl hayat pahalılığına rağmen üreticiye geçen yıldan daha düşük bir fiyat önerildiği ileri sürüldü.

Birlikten yapılan açıklamada, Cypfruvex yönetimi kamyoncuya, kontraktörlere, çalışanlara ve diğer tüm gider kalemlerinde hayat pahalılığı oranında maliyet artışını öngörememekle suçlandı.

Eylemle taban fiyat 13 bin TL’ye yükseldi

Birlik, yaptıkları eylem ve mücadelenin ardından taban fiyatın 11 bin TL’den 13 bin TL’ye yükseltildiğini belirterek, bunun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

Açıklamada, hangi fiyatın üretici lehine olduğunun üreticilerin takdirine bırakıldığı ifade edilerek, Cypf-ruvex yönetimine “Biz Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği olarak mı daha üretici dostuyuz, yoksa düşük fiyatı önermeyi tercih eden siz Cypfruvex Yönetim Kurulu mu?” sorusu yöneltildi.