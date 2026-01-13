banner564

Sürücüler uyarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Trodos dün bir süre için kapatıldı

Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos Dağları’nda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 3-4 santimetreye ulaştı, Trodos dün bir süre için kapatıldı.
Philenews haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, dağın tepesindeki kar kalınlığı 3-4 santimetreye ulaştı. Karvounas - Trodos, Platres - Trodos ve Prodromos - Trodos yolları yalnızca kar zinciri bulunan veya 4x4 (dört çekerli) araçların kullanımına açık durumda.
Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın yarından itibaren bölgeyi terk edeceğini ve sıcaklıkların yeniden yükseleceğini açıkladı.
 

