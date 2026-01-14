‘Direncin simgesi oldu’

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 14’üncü yılında başkent Lefkoşa’da anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törenlerde yaptığı konuşmada Denktaş’ın yalnızca bir devlet adamı değil, Kıbrıs Türk halkının direncinin ve adanmışlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Anma törenine, Rauf Raif Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu heyeti, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Denktaş’ın ailesinin anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman anıt özel defterini imzaladı ve konuşma yaptı.

Erhürman: Zeki, çalışkan ve üretken bir liderdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, Denktaş’ın yalnızca bir devlet adamı değil, Kıbrıs Türk halkının direncinin ve adanmışlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın son derece zeki, çalışkan ve üretken bir lider olduğunu belirterek, düşüncelerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı, onlar için en ağır bedelleri ödemeyi göze alabilecek cesarette, liderlik vasıfları her türlü tartışmanın ötesinde olan çok iyi bir hukukçu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Denktaş için soyut bir tarih anlatısı olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu mücadele yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı. Güvensizliğe karşı tutunmaktı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Anısı önünde bir kez daha saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Denktaş'ın anıt mezarındaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.

AKM’de tören düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için Anıt Mezarı’nda düzenlenen ilk törenin ardından, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve Denktaş’ın ailesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yaptı. Tören, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Koro ve Orkestrası’nın hazırladığı “Denktaş’a Saygı” oratoryosuyla son buldu.

Denktaş: Çok özleyerek geçen 14 yıl…

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşmasına Anıt Mezar’da yapılan çalışmalar sebebiyle Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Gönyeli Belediyesi’ne ve katkıları sebebiyle Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek başladı. Törende “Denktaş’a Saygı” oratoryosuyla yer alan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine da teşekkür eden Serdar Denktaş, “Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Kıbrıs Türk halkının babası Rauf Raif Denktaş'ın aramızdan ayrılışının 14’üncü yılında bir kez daha beraberiz. Onun değerini, her geçen gün daha iyi anlayarak; onu daha çok özleyerek geçen 14 yıl…” diye konuştu. Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, kurduğu ve emanet olarak bıraktığı devlete, ismiyle, cismiyle, yanlışı ve doğrusuyla, eksiği ve fazlasıyla, Kıbrıslı Türklerin, ada üstündeki geleceği ile siyasi eşitliğinin en önemli teminatı olduğunu anlayarak sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Denktaş, İskele’de de anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 14. yılında İskele’de de anıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre; İskele ve beldelerindeki tüm bayraklar saat 10.10’da yarıya indirildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14. ölüm yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, onurlu duruşu ve sarsılmaz iradesiyle tarihe yön veren müstesna bir devlet adamı olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, Denktaş’ın zor şartlar altında yürüttüğü mücadeleyle Kıbrıs Türk halkına bayrak, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve devlet bilinci bıraktığını vurguladı. “Denktaş’ın kararlılığı ve inancı, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır” diyen Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Küçük ve Denktaş'ı anma töreni

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümleri dolayısıyla anma töreni düzenledi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ertuğruloğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen anma töreninde, Denktaş'a ait eserlerden oluşan resim sergisinin açılışı da yapıldı. Törende, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve özlemle anan bir konuşma yaptı. Resim sergisi, dernek salonunda bir hafta süreyle ziyaretçilere açık olacak.