Unutulmaz iki lider

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine öncülük eden, özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık ideallerine yön veren iki büyük lider; varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük 42’nci ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak Perşembe günü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ise ölümünün 14’üncü yıl dönümü nedeniyle bugün tören ve etkinliklerle anılacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören 15 Ocak’ta Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.

Saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, ardından yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve sonrasında yapacağı konuşmayla sona erecek.

AKM’de anma programı

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.15'te yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak program, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Sevim Küçük’ün konuşmasıyla devam edecek tören Meral Vedat Ertüngü Lisesi korosu ve Oratoryo ile tamamlanacak.

Denktaş, ilk tören Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda saat 10.08’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Tören Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinlikleri bugün saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yapacak.

Anma töreni, Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi korosu ve oratoryo ile son bulacak.

Kimler mesaj yayımladı?

Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği (Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar), Kıbrıs Türk Kültür Derneği (Genel Başkanı Tolga Ünsaldı), Kıbrıs Türk Memur-Sen Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.