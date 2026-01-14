Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un, “İmagine” programının yeniden başlaması gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, iki belediye başkanının, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından, Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde, 9 Ocak’ta düzenlenen etkinliğe katıldığını yazdı.

Habere göre Harmancı ve Pruncos, konuşmaları sırasında Barış Eğitimi “Imagine” programına güçlü ve ortak desteklerini beyan ettiler.

Habere göre, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında “bu adada barışı, birbirimize karşı uzlaşı ve dayanışmayı sağlayacaksak, o zaman birbirimizi gerçekten tanımamız gerekir, önce bunu hayal etmemiz gerekir” ifadelerini kullanırken her ikisinin de bu tür girişimlere destek verdiğini ifade etti.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos ise konuşmasında “Imagine’ projesine dahil olan ve umudun canlı kalmasına katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Umudun pasif bir duygu olmadığını aksine aktif bir çaba olduğunu belirten Pruncos toplumun yalnızca ümit etmenin ötesine geçmesinden de söz etti.

Habere göre gecede ayrıca AHDR ve video prodüksiyon şirketi Neydi Olacağı iş birliğiyle hazırlanan “Let’s Imagine Together’ ( Birlikte Hayal Edelim) adlı videonun ilk gösterimi de yapıldı.

“Imagine” programına şu ana kadar 8 bin 200’den fazla öğrenci ve 2 bin 600 öğretmen dahil oldu.

AHDR Direktörü Loizos Loukaidis ise yaptığı açıklamada “siyasetin gerçekliğe yetişmesini beklerken çalışmalarımızın durması mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Lukaidis ayrıca tıkanıklar ve çıkmazlar nedeniyle de sessizce beklemelerinin mümkün olmadığını, bunun aksine kriz anlarında sivil toplumun üzerine düşen rolü yerine getirmekte ısrar etmesi gerektiğini belirtti.

AHDR Yönetim Kurulu eş başkanları Kiriakos Pahulidis ve Hale Silifkeli ise “Imagine” programının katkılarından söz etti.