Ciddi bir sorun

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda dün tıpta uzmanlık konusu tartışıldı. Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı üzerinden yürütülen tartışmalarda, muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısına sıkıştırılan düzenlemenin ülkedeki tıp fakülteleri ve sağlık sistemi açısından riskler taşıdığını savundu.

Tasarı kapsamda KKTC’deki tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi verilmesinin önünün açılacağını savunan muhalefet milletvekilleri, ülkede pratik eğitim yaparak uzman olma imkanı bulunmadığını belirtti. CTP Milletvekili Filiz Besim, KKTC’de 8 tıp fakültesi, 9 dış hekimliği fakültesi bulunduğunu ifade ederek, uzmanlık için pratik imkanı olmadığını söyledi. CTP milletvekili Ceyhun Birinci

ise “Ülkedeki tıp fakülteleri doktor yetiştirmek için uygun değil. Bu doktorlar Türkiye’de ve dünyanın hiçbir yerinde hekimlik yapamaz.” dedi. Genel Kurulda söz alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eleştirileri yanıtladı.

Besim: Çok sinirli ve üzgünüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Genel Kurul’da “Yüksek Öğretimdeki Plansızlık; Yarınlarımızı Tüketen Bugündür” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasının başında çok sinirli ve üzgün olduğunu dile getiren Besim, Meclis’in Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı ile ilgili tartışmalar nedeniyle geç açıldığını belirtti, sağlık örgütlerini ve halkı bu tasarıya karşı çıkmaya çağırdı.

Meclis gündemine geçen yıl gelen, içinde 112, Kan Bankası, kalite kontrol gibi konularla ilgili düzenlemeler de olan tasarı üzerinde aylarca çalıştıklarını ifade eden Besim, bu tasarıya “tıpta uzmanlık” konusunun sıkıştırıldığını dile getirdi

KKTC’de 8 tıp fakültesi, 9 dış hekimliği fakültesi var

KKTC’de 8 tıp fakültesi, 9 dış hekimliği fakültesi bulunduğunu söyleyen Besim, hükümetin son düzenlemeyle her üniversitenin kendi sınavını yaparak uzman yetiştirmesinin önü açmak istediğini savundu.

Ülkede pratik eğitim yaparak uzman olma imkanı bulunmadığını söyleyen Besim, söz konusu düzenleme yasalaşırsa kalp, beyin gibi ameliyatların artık burada yetişen cerrahlar tarafından yapılacağını dile getirdi.

Filiz Besim, KKTC’den mezun olan hekimlerin yetersizliğiyle ilgili şikayetler alınırken nasıl uzmanlık verme aşamasına gelindiğini sordu. Besim, “Artık Nalbantoğlu’nun aciline gittiğinizde, yeterince hasta görmeyen hekimlerle muhatap olacaksınız. İyi pratik yapmadan hekim olunamayacağını hepimiz biliyoruz. Bu iş merkezi sınavlara bağlanmak zorundadır. Olması gereken budur.” dedi.

YÖDAK 7 üyesiyle ülkedeki 23 üniversiteyi nasıl denetleyecek

Yükseköğrenimde sıkıntılar yaşanırken, sahte diplomalar havada uçuşurken, söz konusu yasa tasarısıyla ülkenin geleceğinin karartılacağını savunan Besim, YÖDAK’ın 7 üyesiyle ülkedeki 23 üniversiteyi nasıl denetleyeceğini de sordu.

Rogers: Ölüm kalım meselesi

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da Genel Kurulda söz alarak Filiz Besim’in de üzerinde konuştuğu tasarıyı değerlendirdi.

Rogers, konuşmak zorunda kaldıkları konunun sağlık sistemini riske attığını savundu.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı üzerinde uzun mesailer harcadıklarını, birçok önemli konuyu içeren tasarının kıyıda köşede kalan bölümleri bir daire altında topladığını ifade eden Rogers, “tıpta uzmanlık” konusuna da değindi.

Rogers, tasarıyla keyfi verilen uzmanlık eğitimine yasal çerçeve çizileceğini savunarak, Sağlık Bakanlığı’nın tutumunu eleştirdi, merkezi sınavın neden istenmediğini sordu.

Rogers, “Bu işin ölüm kalım meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu alanı vasatlığa teslim etmeyi neden istiyoruz bunu anlamıyorum. Bunu savunanların da hekim olmasını yadırgıyorum.” ifadelerini kullandı.

Jale Refik Rogers, sahte diplomalar, birçok meslek dalında enflasyon varken tıptaki bu uygulamanın endişe yarattığını söyleyerek, “keyfiyete dayalı, şeffaflıktan uzak, adam kayırmaya davetiye çıkaran” uygulamanın Sağlık Bakanı’nın nasıl içine sindiğini sordu.

Rogers, denetlenebilir, şeffaf programlar yaratılması, kaliteyi artırmak için uğraşılması gerektiğini belirterek, bugün olanları “akıl tutulması” olarak niteledi.

Birinci: Ülkedeki tıp fakülteleri doktor yetiştirmek için uygun değil

CTP milletvekili Ceyhun Birinci yerinden söz alarak uzman hekim olabilmenin alt yapısının belli olduğunu, ülkede bunun için yeterli imkan bulunmadığını söyledi.

Birinci, “Ülkedeki tıp fakülteleri doktor yetiştirmek için uygun değil. Bu doktorlar Türkiye’de ve dünyanın hiçbir yerinde hekimlik yapamaz.” dedi.

Birinci’nin soru sormak için söz aldığını ancak ortaya argümanlar koyduğunu söyledi.

Dinçyürek: Ajitasyon, felaket tellallığı

Genel Kurulda söz alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eleştirileri yanıtladı.

Tıpta Uzmanlık Kurumu’nun süreçte yer alacağını belirten Dinçyürek, üniversitelerin istediği branşta istediği ihtisas programı açamayacağını da söyledi.

Dinçyürek, “Diyelim ki Tıpta Uzmanlık Kurumu burayı kriterlere uygun gördü, onay verdi, sınava gözlemci de gönderecek. TUK’un gözlemcisi olumsuz görüş bildirirse sınav sorgulanacak.” dedi.

TUK’un yetkilendirmediği kimsenin sınav yapamayacağını da belirten Sağlık Bakanı Dinçyürek, ihtisas bitirene kadar kliniğin, asistanın performansının da değerlendireceğini dile getirdi.

Milletvekillerinin konuşmalarıyla kamuoyunda olumsuz algı yaratmaya çalıştığını da dile getiren Dinçyürek, sağlıktaki sivil toplum örgütlerinin denetimde aktif ve yetkili olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu: Her yerde denetim var

Eleştirilere yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerin dünya sıralaması olduğuna dikkat çekerek, ülkede dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversiteler olduğunu söyledi.

Ülkede 23 üniversite olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kendi imkanlarıyla çok iyi seviyeye gelmiş, dünya sıralamasında marka değerini oluşturmuş üniversiteleri, istismar yapanlarla eşleştirmenin doğru olmadığını kaydetti.

YÖDAK’ın son dönemde çok iyi performans sergilediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Her yerde denetim var” diyerek, YÖDAK Yasası güncellenerek, daha hakim bir denetim sürecine girileceğini belirtti.

Şikayet edilen tıp fakültelerinin birçoğunun YÖK’ten izni olduğunu ve akredite kurullar tarafından denetlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, üniversitelere, daha çok sahip çıkılması ve güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Sonraki toplantı 26 Ocak’ta

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, gelecek hafta Adıyaman’daki davadan dolayı toplanmayacak. Meclis Genel Kurulu toplantısı, 26 Ocak saat 10.00’da yapılacak.