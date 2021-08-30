Diva’ya PCR şoku

Suna ERDEN

‘Diva’ lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Bafra’da bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı'na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

KKTC Sağlık Bakanlığı adına hazırlanan sahte testlerle giriş yapmaya çalışan 21 kişiye Ercan’da PCR testi yapıldı ve

8 saat bekletildi.

Ekibin test sonuçları negatif çıkınca konser verecekleri otele gitmelerine izin verildi. Polis konser boyunca orada bekledi ve zanlıları yeniden gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturma sonucu sahte testlerin İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu kişi olan Yılcay Takar tarafından hazırlandığı, WhatsApp üzerinden Ersoy’un orkestra şefine gönderildiği tespit edildi. Orkestra şefinin de WhatsApp grubuna atarak, ekibe sahte testleri dağıttığı belirlendi.

Tespit üzerine zanlı Yılcay Takar da gözaltına alınarak dün diğer 21 kişiyle birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Bu arada Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi.

Birçok suçlama var

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların ‘evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti.

Polis; Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin, Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya’nın Bülent Ersoy’un Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde vereceği konserde görev almak üzere KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların saat 09.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapabilmek için PCR testi ibraz ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait gibi gösterilen 26 Ağustos tarihli sahte PCR testlerini ibraz etmeleri üzerine alıkoyulduklarını ifade etti.

Test sorumlusu hazırlamış

Polis, yapılan soruşturma sonucu sahte testlerin Yılcay Takar tarafından şu anda aranan bir şahsa WhatsApp üzerinden atıldığını belirlediklerini söyledi.

Aranan şahsın da sahte test sonuçlarını WhatsApp programı üzerinden orkestra şefi Onur Özelçağlayan’a gönderdiğini, onun da orkestra ekibine ulaştırdığını açıkladı. Polis memuru, şef tarafından orkestranın WhatsApp grubunda paylaşılan testlerin ülkeye giriş yaparken kullanılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığını kaydeden polis, orkestra ekibinin teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, PCR testlerini sağladığı düşünülen zanlı Yılcay Takar’ın suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişinin arandığını belirterek, Takar’ın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yurt dışına çıkamayacaklar

Mahkeme, Yılcay Takar’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına, diğer 21 zanlının ise 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca dava bitene kadar orkestra ekibin yurt dışına çıkışını yasakladı.

Bize sahte evrak göndermişler

Bu arada mahkeme sonrası basına konuşan orkestra ekibinden bir kişi "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" iddialarında bulundu.