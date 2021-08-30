Sadece 61 aşı yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 11 bin 554 test sonucu 108'i yerel 140 pozitif vakaya rastlandı,

2 kişi hayatını kaybetti. 173 kişi taburcu edildi. Kuzeyde dün sadece 61 aşı yapılması dikkat çekti.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi,

2 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; vakalardan 7 kişi yurt dışından hava yolu ile geldi. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 108 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 49 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2. 418.344

Toplam vaka sayısı: 16.151

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.855

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2241

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 113

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1985

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 126

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 59

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 17

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 61

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 384

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 360

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3572

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 41.386

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi,

2 kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 113 bin 277’ye, ölüm sayısı da 499’a yükseldi.