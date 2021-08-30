Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişi ve kapanma saatine uymayan 3 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 3 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ekipler görevde
Pandemi kısıtlamalarını ihlal eden 23 kişi daha tespit edildi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişi ve kapanma saatine uymayan 3 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.
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