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Ekipler görevde

Pandemi kısıtlamalarını ihlal eden 23 kişi daha tespit edildi

Ekipler görevde
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Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişi ve kapanma saatine uymayan 3 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 3 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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