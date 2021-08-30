Mezbaha kiralandı ama hala açılamadı 

Ömer KADİROĞLU

Nüfusu bir milyon civarında olan Güney Kıbrıs’ın sadece 2 tane mezbahası var. Kuzeydeki nüfus yarıdan daha az olduğu halde hayvan kesimleri, çoğu denetim dışı olan 35’ten fazla mezbahada yapılıyor. Durum böyle olunca vatandaşların sofrasındaki etlerin ne kadar sağlıklı olduğu bilinmiyor.

Diyalog’a konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, KKTC’de ayda 15 bin küçükbaş, 2 bin 500 civarı büyükbaş hayvan kesiminin yapıldığını belirtirken, mezbaha sayısının ikiye düşmesi gerektiğini söyledi. Naimoğulları, Lefkoşa’da yıllar önce inşa edilen mezbahanın Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından KIB-ET’e kiralandığını, ancak hizmete giremediğini belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, mezbahanın kiralandığını doğrularken, neden işletmeye açılamadığı hakkında bilgi vermedi. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu KIB-ET direktörü Ahmet Fuat ise, mezbahanın çevresindeki çöplüğe dikkat çekti, bu sorunu aşmak için belediye nezdinde girişim yaptıklarını söyledi.

Naimoğulları: Şu anda çalışmıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından KIB-ET’e kiralanan mezbahanın faaliyete geçmediğini dile getiren Naimoğulları, şunları ifade etti:

Şu anda mezbaha çalışmıyor. Daha önce mezbahanın yeri uygun değildi ancak şimdi Lefkoşa kuzey çevre yolundan oraya ulaşım var. Bu mezbaha LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları döneminde Avrupa Birliğinden destek alınarak yapıldı. Yapıldığı günden beri hiç çalıştırılmadı. Ne kadara mal olduğunu bilmiyorum ancak bugün bunun gibi mezbahayı yapabilmek için 8-10 milyondan fazla bir rakama ihtiyaç vardır.



35’ten fazla mezbaha var

Naimoğulları, ülke genelinde 35’ten fazla mezbaha bulunduğunu, bu sayının ülke şartları için çok fazla olduğunu ifade etti. Tam donanımlı iki mezbahanın yeterli olacağını savunan Naimoğulları, şöyle devam etti:

Ülke genelinde 35’in üzerinde mezbaha vardır. Geçtiğimiz gün Tarım Bakanı ile görüşme yaparak mezbahaların sıkı denetime alınması gerektiğini bildirdik. Bu ülkede canlı hayvan kaçakçılığını mezbahaları kapatarak önleyebilirsiniz. Aktif durumdaki mezbaha sayısı bu ülkeye çok fazladır. Veteriner Dairesine iki büyük mezbaha dışında veri gitmiyor. Birçok belediye mezbahasında veteriner kontrolü var ancak kontrolsüz olanlar da vardır. Kontrol olmayan ve Veteriner Dairesine veri göndermeyen mezbahaların kapatılması gerektiğini Tarım Bakanı’na da ilettik.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmelerde çok ciddi tedbirler alınacağı ifade edildi. Eğer kaçakçılığa bulaşan hayvancı ise sütü alınmayacak, doğrudan gelir desteği verilmeyecek. Eğer kaçakçılığa bulaşan kasap ise dükkânı kapatılacak. Bu konularda ciddi tedbirler alındı ve bu hafta açıklanacak.

Turizmin durumu bizi etkiledi

Pandemi süreci ve hayvancılığa etkisine de değinen Naimoğulları, özellikle turizm sektöründeki durağanlığın kesim sayısının azalmasına neden olduğunu söyledi. Naimoğulları, ayda şu anda 15 bin civarı küçükbaş, 2 bin 500 civarı büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Pandemi nedeniyle okullar kapalı ve otellerde turist yok. Özellikle turizm sektörünün eskisi gibi aktif olmaması kesim oranlarının düşmesine neden oldu. Pandemi öncesi 20 bini aşkın küçükbaş 3 bin 500 civarı da büyükbaş hayvan kesimi yapılıyordu” dedi.

Fuat: 6 yıllığına kiraladık

KIB-ET Direktörü Ahmet Fuat ise mezbahanın etrafındaki çöpler için harekete geçtiklerini söyledi. Fuat, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mezbahasını 6 yıllığına kiraladık. Orada çalışmalarımız sürüyor ve çalışmalar tamamlandığında açılarak hizmet vermeye başlayacaktır. Mezbahanın etrafında çok çöp var ve bu çöplerin temizlenmesiyle ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi ile istişare içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 10:41