Fiyatlar cep yakıyor

Ömer KADİROĞLU



Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarken, yapılan zamlar karşısında alım gücü düşen vatandaşlar pazara gitmeye korkar oldu. Geçtiğimiz hafta pazar yerindeki ürünlerin bazılarının fiyatları aynı kalırken bazı ürünlerin fiyatları uçtu. Geçtiğimiz hafta kilosu 8 TL olan domates dün 15 liradan satışa sunuldu.

Lefkoşa’da her pazar kurulan pazar yerine alışveriş yapmaya giden vatandaşlar pazar yerindeki pahalılık ve yapılan zamlardan dert yandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar fiyatlardan dert yandı.

Ne dediler…?

Halil Akkılıç

“Her zaman pazar yerinden alışveriş yapıyorum ancak her şey ateş pahası. Ürünlere yüzde 20 ile 50 arasında zamlar yapıldı. Zamlarla birlikte yaşam şartları gerçekten çok zorlaştı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Pazar esnafını desteklemek amacı ile neredeyse her hafta buraya gelip alışverişimi buradan yapıyorum ancak her geldiğimde farklı fiyatla karşılaşıyorum. Fiyatlar yükseldikçe çoluk çocuğumuza aldığımız meyve sebze miktarı da azalıyor. Ayrıca tüp, ekmek ve benzeri ihtiyaçlara da yüklü zam yapıldı ve alım gücümüzü daha da fazla kaybettik. Daha önce sebze- meyve ihtiyacını 200-300 TL’ye karşılıyorduk. Şimdi ne yazık ki hem aldığımız ürün miktarı azaldı hem de ihtiyacımızın tamamını karşılayamıyoruz.”

Abdullah Hayırsever

“Her hafta olduğu gibi bu hafta da pazar yerinden alışverişimizi yapmaya geldik. Pazar yerindeki fiyatlar çok pahalı ve güzel bir şey de bulamıyoruz. Hayat öyle bir zorlaştı ki gelir yok, gider çok. Biz genelde pazar yerinden alışveriş yapan insanlarız. Daha önce buradan alışveriş yaptığımızda 4 kilosu 10 liraya ürün alıyorduk ancak şimdilerde pazar yerinde bir tur atıyoruz ve bir şey alamadan eve geri gidiyoruz. Her geçen gün hayat daha da zorlaşıyor. Art arda zam haberleri geldi. Tüp, tavuk, ekmek gibi temel tüketim maddeleri zamlandı ve bu yapılan zamlar aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Her gün kemer sıkıyor ve geçinmeye çalışıyoruz.”

Muhammed Sait Gerek

“Pazar yerinden alışveriş yapmak için geldik ancak fiyatlar burada da çok pahalı. Hayat şartları ağırlaştı ve geçimimizi sağlamakta zorlanıyoruz. Pandemi ile birlikte zaten işlerimizde aksaklıklar yaşadık bir de bu kadar pahalılık olunca alışveriş yapmaya korkar olduk. Pazar yerine her geldiğimizde yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Diğer yandan tüp, ekmek, tavuk, elektrik gibi temel ihtiyaçlara da zamlar yapıldı ve aile bütçemiz her geçen gün daha da kötü bir hale geliyor. Artık bir kilo meyve alamayıp daha azını almak durumundayız.”

Hüseyin Aziz

“Pazar yerinden alışveriş yapmak için geldik ancak fiyatlar pahalı. Biraz domates aldım ve satan kişi 20 TL deyince şaşırdım. 2 yıl önce fiyatlar böyle değildi ancak pandemi ile birlikte her gün yükseldi. Şimdilerde her şey iki buçuk kat fazla arttı. İki çocuğum var, evim kira ve ne yazık ki artık ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluklar yaşıyoruz. Bugün 2 çocuklu bir ailenin 6-7 bin lira gideri var.”

Tarık Atan

Pazar yerinde fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor bize ancak genel hayat pahalılığını düşünürsek makul diyebiliriz. Öte yandan tüp gaz, ekmek, tavuk gibi temel ihtiyaçlara da zamlar yapıldı ve bu durumu daha da kötüleştirdi. Hiç onaylayabileceğimiz bir durum değildir. Her geçen gün alım gücünü insanlar kaybediyor ve bu nereye kadar gidecek bilemiyoruz.”

Mehmet Atlar

“Alışveriş yapmaya geldik ancak tezgâhların önünde fiyatlara bakıp geçiyoruz. Çok pahalı ve alışveriş yapmakta zorlanıyoruz. Pazar yerine girer girmez 20 TL verdik bile. Pazar yeri gerçekten çok pahalı ve alışveriş yapmaktan korkar olduk. Bir kilo şeftali alacak olsak kilosu 20 lira. Öte yandan tüp, elektrik, tavuk ve ekmek gibi temel tüketim maddelerine de zamlar yapıldı ve belimiz iyice büküldü. Böylesi bir zamanda bu kadar zam ve bu kadar pahalılık geçimimizi sağlamamız konusunda zorluklar yapılan zamlar da aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Yetkililerden çözümler üretmesi konusunda büyük beklentilerimiz vardır.”

Pazar yerindeki ürünleri bir önceki hafta ve dünkü fiyatları şöyleydi:

Ürün 22-08-2021 fiyatı 29-08-2021 fiyatı

Bamya: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Kavun: 7 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Salatalık: 8 TL (Kilosu) 7.5 TL (Kilosu)

Soğan: 5 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Patates: 5 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Portakal: 10 TL (Kilosu) 12 TL (Kilosu)

Elma: 12 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Şeftali: 18 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Domates: 8 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Armut: 20 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Limon: 15 TL (Kilosu) 12 TL (Kilosu)

Muz: 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Patlıcan: 7 TL (Kilosu) 8 TL (Kilosu)

Sultani Üzüm: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Taze fasulye: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Börülce: 20 TL(Kilosu) 20 TL(Kilosu)