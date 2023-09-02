Ekibine güveniyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği heyetini kabulünde, sektörünün güçlendirilmesi için tüm paydaşların üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Sektörün beklentilerinin bir kısmının Maliye Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu kaydederek, “Ekibim, Maliye açısından neler yapılabileceği ve hangi noktaya kadar gelinebileceği çalışacak… Konuya vakıf teknik ekibe de sahibiz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Berova, Beksan Bekir Akandere başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği heyetini kabul etti.

Akandere: Toplu taşımacılık devlet politikası olmalı

Kabulde ilk sözü alan Akandere, toplu taşımacılık sektörünün mevcut sıkıntılarını dile getirmek için Maliye Bakanı’nı ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrenci taşımacılığı ile ilgili istişarelerde bulunmak, tarifelerde güncelleme, ticari ve kamu araç alımlarında gümrük muafiyetleri gibi konuları ele almak istediklerini de belirten Akandere, toplu taşımacılığın devlet politikası haline getirilmesi, şeffaf, adil ve kalıcı merkezi taşıma sistemiyle şirketleşme modeline gidilebilmesi, bunun da kart sistemi ile desteklenmesi taleplerini dile getirdi.

Akandere, bu konularda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını da söyledi.

Berova: Sorunlara vakıfım

Maliye Bakanı Özdemir Berova, taşımacılıkla ilgili sorunlara Eğitim Bakanlığı döneminden vakıf olduğunu, o dönemde de paydaşlarla konuyu ele aldıklarını söyledi.

Bakan Berova toplu taşımacılık sektörünün rekabet ve kişisel bazı sıkıntılar nedeniyle tek çatı altında toplanamadığını ifade ederek, bunun üzüntü verici olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sektörün bahse konu beklentilerinin bir kısmının Maliye Bakanlığı, diğer kısmınınsa ilgili bakanlıkların yetki alanına girdiğine dikkati çekti.

Berova, Maliye açısından neler yapılabileceğini ve hangi noktaya kadar gelinebileceği konusunu ekibinin çalışacağını, konuya vakıf teknik ekibe de sahip olduklarını söyledi.

