Audi’yi alamadı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dikmen’de meydana gelen olayda ayrıldığı kız arkadaşına verdiği aracı geri almak için yanına arkadaşlarını ve annesini alarak kadını korkutmaya çalışan Cemil Özbey ile Tolga Güzergün, Seçil Böbrek ve Yüksel Özbey dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Cemil Özbey’in ayrıldığı kız arkadaşı G.Ö.’yü telefonla arayıp 10 gün önce kendisine verdiği Toyota Axsio marka salon aracı almaya geleceğini söylediğini aktardı. Polis, Cemil Özbey’in whatsapptan eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesaj da attığını belirtti.

Polis memuru, atılan mesajlardan korkan G.Ö.’nün yanına 10 yaşındaki çocuğunu alarak, evden çıkıp arabaya bindiği esnada Tolga Güzergün, Cemil Özbey, Seçil Böbrek ve Yüksel Özbey’in araçla karşısına çıktığını belirtti.

Polis, Tolga Gülzergin’in G.Ö.’ye silah doğrulttuğunu, genç kadının aracını sürerek, Dikmen’de bulunan Çevik Birliğe sığındığını ifade etti.

Polis memuru, genç kadın ve çocuğunun güvenli bir şekilde Boğaz Polis Karakoluna götürüldüğünü ve ifadesinin alındığını söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine 4 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların olayda kullandığı aracın Lefkoşa’da Kolan Hastanesine bir alanda park halinde tespit edildiğini ifade etti.

Polis, araçta arama yapıldığını ancak silahın bulunmadığını belirtti. Olayda kullanılan ST 491 plakalı Audi marka aracın emare alındığını kaydeden polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların evlerinde yapılan aramada da silahı bulamadıklarını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve her birinin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.