İkisi de serbest 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden sahtekarlıkla kimlik kartı alan Bayram Olgun ile suç ortağı Aykut Tarkuç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Tarkuç’un 30 bin lira karşılığında Olgun’a KKTC kimliğini sattığına dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Bayram Olgun’un 2019 yılı içerisinde KKTC uyruklu Aykut Tarkuç’un kimlik kartını 30 bin TL’ye ondan satın aldığını söyledi. Polis, zanlının satın aldığı kimliğe kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının sahte kimlikle güneyde nüfus dairesine gidip, GKYR kimlik kartı çıkarmak için başvuru yaptığını belirtti. Polis, zanlının başvurusunun ardından Tarkuç adına düzenlenen GKYR kimlik kartını aldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlı Olgun’un 26 Ağustos 2023 tarihinde, zanlı Tarkuç’un ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Tarkuç’un KKTC kimliğini, Olgun’a sattığına dair kanıt temin edildiğini açıkladı. Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, zanlı Olgun’un TC, Tarkuç’un ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına, Olgun’un haftada 4, Tarkuç’un ise haftada bir polise giderek imza atmasına emir verdi.