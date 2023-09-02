Tam işkence

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük katkı sağlayan sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar artarak devam ediyor. Özellikle arabalı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında dün yine kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Akaryakıt ve alış-veriş için kuzeye geçen Rumların yanı sıra, Larnaka ve Baf Havaalanlarından yolcu alan taksiciler, Metehan kapısında adeta işkenceye dönen işlemlere tepki gösterdi. KKTC muhaceret memurları seri hizmet vermesine karşın, personel ve kapı yetersizliğinden dolayı yaşanan sorunlar devam etti.

Muhaceret işlemlerinin hızlandırılması için farklı yöntemlere başvurulmasını isteyen vatandaşlar “taksiciler için ayrı bir geçiş noktası oluşturmaları halinde bir miktar rahatlama olabilir” diyerek, önlem alınmasını istedi.

Diyalog’a konuşan taksiciler, Larnaka’dan aldıkları bir yolcuyu 30 dakikada Lefkoşa’ya getirdiklerini, fakat Metehan’da çoğu zaman 50 dakika sıra beklediklerini ifade ederek “resmen bindiğimiz dalı kesiyoruz” dedi.

Taksi işletmecilerinin yanı sıra çeşitli nedenlerle güneye geçen vatandaşlar da Metehan’da geçişleri kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını ve yeni kapıların açılmasını istedi.

Vatandaşlar, Diyalog medyanın bu konuyu sürekli gündemde tutmasına da teşekkür etti.



Ne dediler…?



İrfan Tozyaprak

“Bir an önce bu sınır kapılarına çözüm bulunmazsa bu ülke zarar eder. Rumlar kuzeye gelip, alışveriş yapıyor, akaryakıt alıyor ve döviz bırakıyor. Eğer biz bu insanların geçişlerini rahatlamazsak büyük kayba uğrayacağız. Ancak sanırım bu kayıp yetkililerin umurunda değil. Yoksa çözüm üretirlerdi.”

Kansu Demirdöven

“Hükümetimiz sınır kapılarındaki sorunlara el atmıyor. Geçişlerin hızlandırılması lazımdır. Tüm kapılarda aynı sorun. Pile’de tek kapı var. Tek istediğimiz taksicilere özel bir kapı açılmasıdır. O zaman ülkemize daha fazla turist getirebiliriz. Biz havaalanına müşteri yetiştiremiyoruz. “



İsmail Kılıç

“Metehan’da girişlerde çıkışlarda aşırı yoğunluk var. Turistler büyük sıkıntı yaşıyor, bazen uçaklarını kaçıyorlar. En az 50 dakika bekliyoruz. Bu kapılar ya çoğaltılsın ya da başka bir çözüm üretilsin. Pile kapısı var ama sadece Avrupa vatandaşları geçiş yapabiliyor. Mecburen Metehan’a geliyoruz ama saatlerce bekliyoruz. Başbakan zamanında geldi, Metehan’ı gördü ama çözüm üretmedi.”



Sümer Aygın

“Yeni kapılar açılsın, çözüm üretilsin. Larnaka’dan 20 dakikada geldik ama Metehan’da bir buçuk saattir bekledik. Artık gerekli adımlar atılmalı ve kapılarda yaşanan sorunlar çözülmelidir.”

Kamil Palabıyık

“Kimden kaynaklanıyor bilmiyorum ama yaşanan bu yoğunluğa bir çare bulunması lazım. İnsan olduğumuzu unutuyorlar. Rum tarafındaki geçişler daha seri ama biz de işler ağır aksak ilerliyor. Buraya ne kadar çok turist gelirse ülkemiz o kadar kalkınır ancak yetkililer bunu düşünmüyor ve çözüm üretmiyor.”



