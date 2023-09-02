‘Öldürürüz’

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Obta Trading LTD. isimli finans şirketini basan 4 kişi terör estirdi.

İş yeri sahibine ve genel müdürüne ulaşamayan yaşları 19 ile 31 arasında değişen 4 zanlı, tehditler savurdu, ofisteki bilgisayarı kırdı. 20 bin dolar haraç isteyen zanlılar, “Tekrar geleceğiz” dedikten sonra iş yerinden ayrıldı. Zanlılar daha sonra iş yeri sahibi Kubilay Akın’ı birçok kez telefonla arayarak, tehdit etti. Soluğu polise alan Akın, şikayetçi olup ifade verdiği esnada zanlılar aramaya devam etti. Akın’ın ifadesini alan polisler de tehditle para istendiğine tanık oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri inceledi ve ofisi basan şahısların Halil Çokan (E-25), Muhammet Polat (E-27), Muhammet Kaya (E-31) ve Enes Baturay (E-19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 4 zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, mahkemede olguları aktararak, 3 gün süre istedi.

Polis memuru, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading LTD. isimli iş yerine giden kimliği meçhul erkek şahısların, halkla ilişkiler müdürüne, genel müdürü sorup, ofiste olmadığını anlayınca aranmasını istediklerini söyledi.

Yumruk atıp, bilgisayarı kırdılar

Polis, zanlıların genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, iş yerinden ayrıldıklarını aktardı. Polis memuru, bu olayın hemen ardından işletme sahibi olan Kubilay Akın'ın kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istendiğini ve parayı vermemesi halinde e iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.

Polis çavuşu Özmüezzin, Akın’ın şikayet için karakolda bulunduğu esnada dahi zanlıların, telefonla arayarak, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden Halil Çokan, Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Özmüezzin, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

