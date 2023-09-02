‘Bana ait değil’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde, kullanımındaki çiftlikte çok sayıda patlayıcı madde ve eski eser bulunan Mehmet Arcanlı hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç huzuruna çıkarıldı. Duruşmada konuşan zanlının avukatı, Güvercinlik köyünde şu an zanlının kullanımında bulunan çiftlikte ele geçirilen patlayıcı maddelerin bir süre önce yaşamını yitiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir subaya ait olduğunu iddia etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, 29 Agustos 2023 tarihinde, alınan bir bilgi ışığında, zanlının, Güvercinlik köyündeki çiftliğinde bulunan konteynır ile binada yapılan arama sonucunda, bir adet el bombası, muhtelif ebatlarda 467 adet canlı mermi, 46 adet boş kovan, 11 adet GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 adet patlayıcı torpil, 494 adet hava tüfeği saçmaları ve 15 adet çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı avukatı talebe itiraz etmezken, çiftliğin esas sahibinin bir süre önce yaşamını yitiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir subay olduğunu ve patlayıcı maddelerin o şahsa ait olduğunu iddia etti.

Mahkeme, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 150’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile zanlının, serbest bırakılmasına emir verdi.