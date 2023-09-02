48 yaşında veda etti

Ömer KADİROĞLU

Girne-Güzelyurt anayolunun Karşıyaka civarında meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz hayatını kaybetti. Kaza, salon araç sürücüsünün motosiklet ile seyreden Korkmaz’a çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Korkmaz hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre kaza saat 17.10’da meydana geldi.

Yönetimindeki JR 359 plakalı araçla Karşıyaka civarında süratli ve dikkatsizce seyreden Semra Yaslı, gidişine göre yolun solunda bulunan Stadyum Caddesi kavşağına geldiğinde, o esnada anayola giriş yapıp sağa sol şeride geçen Hikmet Korkmaz (E-48) yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarpmamak için yolun sağına geçti. Ancak sürücünün yönetimindeki araçla motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

3 çocuk babasıydı

Evli ve 3 çocuk babası Korkmaz’ın vefatı sevenlerini üzdü. Sadrazamköy sakinlerinden olan Korkmaz’ın seyyar satıcılık yaptığı, bölgesinde herkes tarafından tanınan ve sevilen biri olduğu bilgisi elde edildi.

