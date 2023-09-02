Yoğun ilgi sevindirdi

Kültür Dairesi “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” sloganıyla, Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de kitap bağışı kabul etmeye başladı.

Yeni kurulmak veya geliştirilmek istenen özel kütüphanelere destek olmak amacıyla başlatılan “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” etkinliği kapsamında, Eylül ayı boyunca Perşembe günleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde bağışçılara kahve ikram edilecek.

Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi sponsorluğundaki kampanyanın tanıtım etkinliği, dün saat 10.00’da Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’de yer aldı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı ile KKTC genelindeki dokuz kütüphanenin sorumluları ve Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Türk Kahvesi direktörleri Okyay ve Gülnur Sadıkoğlu katıldı.

Etkinlik öncesi Kültür Dairesine bağlı sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, yoğun ve özverili şekilde çalışan Kültür Dairesi personeline teşekkür ederek, birlikte çalışarak daha güzel günlere ulaşacaklarını ifade etti.

Sporsor firma Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi direktörü Gülnur Sadıkoğlu da, marka olarak Kıbrıs Türk kültürüne bir iz bırakmak için yola çıktıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sponsor firma direktörleri Okyay ve Gülnur Sadıkoğlu’na Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç tarafından anı plaketi takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından konuklara kahve ikramı da yapıldı.

