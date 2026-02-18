Ekip ruhu şahlandı

Girne’nin önde gelen turizm ve eğlence merkezlerinden Merit Park Hotel Casino, özverili çalışmalarıyla fark yaratan personeline teşekkür etmek amacıyla “Fark Yaratanlar Gecesi” adıyla özel bir gala düzenledi.

Otel ve casino çalışanları için 4 ayrı seferde düzenlenen organizasyonlarda ekip üyeleri bir araya gelerek hem başarılarını kutladı hem de keyifli anlar yaşadı.

Organizasyonlara Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, MEP-DER ve Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt, Merit Park Hotel Genel Müdür Yardımcısı Cihan Gürkan, Casino Güvenlik Koordinatörü Cemal Yetişkin, IT Koordinatörü Okay Aslan, Casinolar Koordinatörü Hakkı Seyitoğlu, Casinolar Kasa Koordinatörü İsmail Doğan, Merit Park Casino Koordinatörü Selen Günay, Casinolar F&B Koordinatörü Haktan Okumuşoğlu ve Kamera Koordinatörü Malik Oğuz katıldı.

Birlik ve beraberlik ruhu

Müzik ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı organizasyonlarda “At Bakalım Biz Tutalım” adlı bilgi yarışması programa renk kattı. Ayrıca sahne alan Dora, DJ İsmail Arcan ve Okan Sadıoğlu performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ayrıca düzenlenen ödül töreninde yıl boyunca üstün performans gösteren çalışanlara çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar’a, liderliği ve kuruma katkıları dolayısıyla “En Öncü Lider” plaketinin sunulması oldu.

Organizasyon, Merit Park ailesinin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026, 09:50