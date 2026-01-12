Ekipler kuş uçurtmadı

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri önceki gece 22.00’den dün sabah 02.00’ye kadar eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında eğlence mekanla-rı, kahvehaneler, marketler, oteller, pansiyonlar, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölge-ler kontrol edildi.

Toplam 7 bin 102 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından bin 284 sürücü rapor edildi, 189 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da 714 araç kontrol edilirken, 179 sürücüye rapor düzenlendi ve 18 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, yasal statüsü olmadan ikamet eden 3 kişi ile alkollü iken çevreyi rahatsız eden bir kişi tutuklandı. Trafik ekipleri 873 aracı kontrol etti, 312 sürücüye rapor düzenlendi ve 46 araç trafikten men edildi.

Girne’de araçta kanunsuz ahşap sopa bulunduran bir kişi tutuklandı. Trafik ekipleri 2 bin 480 aracı kontrol etti, 257 sürücüye rapor düzenlendi, 51 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı. Güzelyurt’ta denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri 985 aracı kontrol etti ve 125 sürücü hakkında rapor düzenledi. İskele’de yasal statüsü olmadan ikamet eden bir kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 2 bin 50 araç kontrol edildi, 411 sürücüye ceza yazıldı ve 73 araç trafikten men edildi.

5 ilçede tespit edilen suçlar

Süratli araç kullanmak: 449 kişi

Alkollü araç kullanmak: 24 kişi

Sigortasız araç kullanmak: 46 kişi

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 4 kişi

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 25 kişi

Muayenesiz araç kullanmak: 42 kişi

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 123 kişi

Tehlikeli yük taşımak: 3 kişi

Trafik ışıklarına uymamak: 3 kişi

Trafik, levha ve işaretlerine uymamak: 63 kişi

Aracın ışık kurallarına uymamak: 14 kişi

Aracın camlarına cam filmi yapıştırmak: 5 kişi

Susturucusuz egzozlu araç kullanmak: 2 kişi

Diğer trafik suçları: 477 kişi.