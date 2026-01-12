Tepkiler etkili oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi First Lady Philippa Karsera, dün yaptığı yazılı açıklamada, Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Karsera, son 24 saat içerisinde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik “amansız bir saldırı” yaşandığını belirtti.

Açıklamasında, hem isimli hem de anonim sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yanlış haberler, iftira niteliğindeki yorumlar ve asılsız davranış iddialarının yayıldığını ifade eden Karsera, bu iddiaların eleştirel süzgeçten geçirilmeden kitlesel olarak çoğaltılması riskine dikkat çekti. Söz konusu paylaşımların kendisinin ve ailesinin insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ve iftira niteliği taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı eşi olmanın bu tür saldırıları haklı çıkarmadığını ya da mazur göstermediğini kaydeden Karsera, kişinin haklarını savunmanın yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna derinden inandığını belirtti.

