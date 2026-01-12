Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen DİSİ Milletvekili Nikos Sikas dokunulmazlık hakkından feragat etti.
Karısına şiddet uyguladığı için aleyhinde soruşturma başlatılacak olan, ancak dokunulmazlık hakkın-dan dolayı herhangi bir işlem yapılamayan DİSİ milletvekili Nikos Sikas’ın, yazılı açıklama yaparak bu hakkından feragat ettiği bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre Sikas, başından beri soruşturma sürecini kolaylaştırmak için parla-menter ayrıcalıklarından feragat etmeye hazır olduğunu dile getirdiğini ve aleyhindeki şikayet geri çe-kilmiş olsa da, dokunulmazlık hakkından vazgeçtiğini açıkladı.
Habere göre Sikas, cinsiyete dayalı şiddetin her türünü kınadığını ifade etti.
Beni yargılayın
Eşine şiddet uygulayan DİSİ Milletvekili Sikas, kendi gönlüyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi
Zaten dokunulmazlığın kapsamı saçma. Dokunulmazlık sadece siyasi söylemler ve eylemleri kapsamalı. Gerisindeki suçlarda normal insanlardan bile ağır ceza almalı. Çünkü siyasiler topluma örnek olmalı. Siyasilere siyasi eylem ve söylem dışında Pozitif ayırımcılık değil negatif ayrımclık olmalı.