Beni yargılayın

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen DİSİ Milletvekili Nikos Sikas dokunulmazlık hakkından feragat etti.

Karısına şiddet uyguladığı için aleyhinde soruşturma başlatılacak olan, ancak dokunulmazlık hakkın-dan dolayı herhangi bir işlem yapılamayan DİSİ milletvekili Nikos Sikas’ın, yazılı açıklama yaparak bu hakkından feragat ettiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Sikas, başından beri soruşturma sürecini kolaylaştırmak için parla-menter ayrıcalıklarından feragat etmeye hazır olduğunu dile getirdiğini ve aleyhindeki şikayet geri çe-kilmiş olsa da, dokunulmazlık hakkından vazgeçtiğini açıkladı.

Habere göre Sikas, cinsiyete dayalı şiddetin her türünü kınadığını ifade etti.