Ekipler söndürdü

Ömer KADİROĞLU

Havaların ısınmasıyla birlikte yangınlarda artış oldu. Lefkoşa - Gazimağusa anayolu Yonca Kavşağı ve Dikmen’de dün meydana gelen iki ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınlarda ekili anız, biçilmemiş buğday yanarak küle döndü.

İlk yangın dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarındaki arazide meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın itfaiye ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 20 dönüm biçilmemiş buğday, 40 dönüm biçilmiş başaklı kalem, 50 küçük balya tamamen yandı.

Bir diğer yangın Dikmen’de

Öte yandan, Lefkoşa- Dikmen anayolunun 4 -5. km yakınlarında bulunan arazide de dün saat 14.30 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm anız tamamen yandı.