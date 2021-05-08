Ömer KADİROĞLU

Covid-19 vakalarında azalma olmasına karşın hükümetin Pazar günü yeniden sokağa çıkma yasağı koyması nedeniyle esnafın ‘Anneler Günü’ için satış umudu suya düştü.

Mağazaların uzun süre kapalı kaldığını, açılım sonrasında ise işlerin iyi gitmediğini belirten esnaf, Anneler Günü’nün alış-veriş için önemli bir fırsat olduğunu, ancak yeni kararların açıklanması sonrasında bunun da büyük ölçüde yitirildiğini belirtti.

Ayakkabı, giyecek, hediyelik eşya, gümüş ve altın takılarda önemli indirime giden mağaza sahipleri,

vatandaşların bu fırsattan yararlanması çağrısında bulundu. Diyalog’a konuşan mağaza sahipleri “umudumuz bugün için satışların bir miktar canlanması ve annelere alınacak hediyelerin bir gün önce veya bir gün sonra iletilmesidir” dedi.

Ne dediler…?

Laden Fellahoğlu (Fellahoğlu Kuyumculuk)

“Anneler Gününe özel birçok kampanya hazırladık. Pandemi dolayısıyle dışarıya çıkmak istemeyen insanlarımız için de evlere kargo hizmeti başlattık. Ama sokağa çıkma yasağının sürdürülmesi satışlara olumsuz etki yaptı. Anneler Gününe özel kolyelerimizi 590 TL’den başlayan fiyatlar, özel tasarım isim kolyeler 690 TL ve bütün ürünleri maliyetine satışa koyduk. Ekonomik krizin yaşandığı günlerde hem annelerimizi mutlu etmek hem de müşterilerimizin yüzü gülsün diye bu kampanyaları yaptık.”

Derya Alp (Derya Butik)

“Satışlarımız pandemi gölgesinde devam ediyor. Giyim lüks değil ihtiyaç olduğu için biraz iş yapabiliyoruz. Anneler Gününe özel kampanyalar yaptık. Ekonomik daralmalar olduğu için her kesime hitap edebilmek adına 39 TL’den başlayan ürünleri tedarik ettik. Anneler Gününde hediye almak isteyen ve dışarıya çıkmaktan endişelenen kişiler için adrese teslim şeklinde de hizmet veriyoruz.”

Ufuk Demirbağ (Demirbağ beyaz eşya mobilya)

“Pandemi dönemi nedeniyle biraz duraksama olmuştu ancak Anneler Günü nedeniyle az da olsa bir hareketlilik gördük. Pandemi nedeniyle dışarıya çıkmak istemeyen kişiler için de kargo hizmeti başlattık. İstedikleri ürünü internetten seçerek kapıda ödeyebilme imkânı sağlıyoruz. Anneler Gününe özel, özellikle küçük ev aletlerinde her bütçeye uygun olabilmesi adına güzel indirimler yaptık.”

Mustafa Türk



Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 10:40

“Anneme bir hediye alamıyorum. Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz ne de onlar gelebiliyor. Eşim için bir hediye alacağım ancak çocuklarımla henüz bir istişare yapamadım. Bu yıl pandemi gölgesinde bir Anneler Günü geçireceğiz.”Nevcihan Acar“Bu yıl Anneler Günü yasakların gölgesinde kutlanacak. Umarım bir sonraki Anneler Gününde bu salgından da kurtuluruz ve eskisi gibi annelerimize sarılır ve onların yanlarında olabiliriz. Annem uzakta olduğu için ona bir hediye alamayacağım ancak onu arayıp gününü kutlayacağım.”Türkan Çon“Anneme çamaşır makinası almayı düşünüyorum. Böylesi günlerde firmalar kampanyalar yaptığı için o kampanyalardan yararlanacağız. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz, bu nedenle de peşin değil taksitle alacağız.”Utku Altınkalem“Pandemi süreci nedeniyle buruk bir Anneler Günü olacak ancak sağlık önemli olduğundan dikkatli olmamız gerekiyor. Kardeşim ile birlikte anneme hediye olarak puf aldık. Bir süredir istiyordu biz de ona hediye olarak aldık. ”Fatma Şekerim“Pandemi gölgesinde bir Anneler Günü geçireceğiz. Pandemi nedeniyle evet, herkesin geliri düştü ancak yılda bir kez annemize alacağımız hediye bizi ekonomik yönden etkilemez. Benim de çocuklarım var ve benim için önemli olan onların sağlıklı ve yanımda olmalarıdır.”Yonca Çakmaktaş“Anneme mutfak eşyası alacağım. Online alışveriş sitelerinden hediyemi seçtim. Ekonomik sıkıntılar da yaşanıyor ve genel olarak bir sıkıntı içerisindeyiz ancak annemize yılda bir alacağımız hediye ekonomik olarak bizleri pek etkilemez.”