Bir kaza daha, 3 kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araba ile bir beton mikseri çarpıştı; üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre; saat 14.00 sıralarındaki kazada, Ahmet Buluş (30), yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf&Resorta kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalına düştü.

Daha sonra kontrolsüzce yeniden yola giren ve yolun sağına geçen Buluş yönetimindeki araç, o sırada karşı istikametten gelen Babajan Soltanov (E-30) yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.



Kazada yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş (E-27) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.Üç yaralının tedavileri sürerken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.



