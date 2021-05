Esentepe’de farklı bir mekan: Taro Brasserie

Kuzey Kıbrıs’ta gizli saklı vadiler ve çok bilinmeyen ama uluslararası ödüllere layık görünen tesisler vardır. Bunları genellikle bizlerden önce yabancılar keşfeder ve işgal eder. Nitekim Ahmet ve kardeşi Sinem Baştaş’ın profesyonel ve nitelikli ekiple başardıkları Sun Valley projesi Esentepe’nin en önemli noktasını şimdiden bir cazibe merkezi haline getirmiş.

Burayı tercih eden, uzun ve kısa vadeli kiralamalar yapan sık sık gelip konuk olan devletlerarasında genellikle Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinin insanları ilk sırada yer alır. Burada özellikle çok beğendiğim ve yemeklerini leziz bulduğum Taro Brasserie’den bahsedeceğim. Aslında bu restoran yemyeşil çam ağaçları arasında muhteşem dağ ve deniz manzarası eşliğinde misafirlerine leziz yemekler sunmakta.

Şef Ümit Çakır’ın asıl ihtisası olan deniz mahsulleri speciallerinin yanında sunduğu Avrupai menü neredeyse günün 10 – 12 saati sevenleri tarafından tadılmakta. Misafirleri derken terimi biraz açmam gerekir. Buranın sakinleri, müdavimleri ve Esentepe severler günün ilk saatlerinden itibaren boyutu değişik, şık dizaynlı ağaç masaları doldurmaktadır. Menüde, klasik kokteyller ile dünyanın dört bir yanından yemeğe, aperatife uygun seçilen şarapları içeren mükemmel şarap mahzeni ile öğle ve akşam yemekleri servis edilmekte ve dünya mutfaklarından çeşitli tatlar sunulmaktadır.

Tabi ki kahvaltıyı unutmayalım. İngiliz kahvaltısından, köy kahvaltısının spesiyallerinin yer aldığı, lokal, serpme, ala cart hepsi mevcut. Eminim ki yakında kendi sebze ve meyvelerini de yetiştirecekler. Tatlılar ise ayrı bir bölüm.

Bir başarı öyküsü

Aslında mutfaktan çıkan çok leziz yemekleri misafire sunmakta ayrı sanattır. Bu sanatı yıllardır, aynı zamanda şarap uzmanlığıyla beraber sürdüren, eski yıllardan başarısını bildiğim Ahmet Esenyel bir orkestra şefi edasıyla her an her yerde mantığı ile genel koordinatör olarak yürütüyor.

Bir projenin başarılı olması için tabi ki görevini tam anlamıyla yapan bir maestro gereklidir. İşte oda Ahmet Baştaş’ dır. Benim tavsiyem özel bir gününüzde dinlenmek istediğiniz bir tatilde Taro’yu ziyaret edin.

Şef Ümit Çakır’ın Deniz Ürünleri Spaciali

Malzemeler:



- 4 adet kabuklu midye- 4 adet orta boy karides- 80 gr somon fileto- 50 gr kalamar- 50 gr iç midye- 50 gr ahtapot- 30 gr havuç, 20 gr kereviz, 40 gr mantar, 50 gr domates, 20 gr taze soğan, 20 gr taze kişniş, 20 gr maydanoz, 10 gr sarımsak, 10 gr tuz, 5 gr karabiber, 5 gr sebze çeşni, 40 gr zeytinyağı, 4 cl beyaz şarap, 2 bardak su, 50 gr kroton ekmekHazırlanışı:Havuç, kereviz, mantar, taze soğan, kuşbaşı doğranır, bir tencereye konulan zeytin yağı ile hafif sötelenir, domates ilave edilir. Hazırlamış olduğunuz deniz ürünleri ayıklanır, yıkanır, sötelenmiş sebzelerin içine koyulup 1 dakika pişirilir. Şarap ilave edili. Taze kişniş, maydanoz, sarımsak, baharatlar ilave edilir. Su ilave edilir. 6 dakika orta ateşte pişirip, krotonları üzerine serpiştirip servise sunulur. Afiyet olsun...