Suç makinesi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 2018 yılında kardeşine ait kimlikle giriş yaptıktan sonra ülkede birçok suça karışan Ahmet Gömülü dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 8 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanığın 2019 yılı içerisinde kız arkadaşıyla kavga ettiği için kendisini uyaran Berk Özdenefe’yi 3 ayrı yerinden bıçakladığı, uyuşturucu madde tasarruf ettiği, ayrıca Lefkoşa’da yaralama suçu işlediği belirtildi.

Kararda sanığın suç işlemeye meyilli olduğu vurgulandı.



Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanığın 15 Kasım 2019 tarihinde Çatalköy’de kız arkadaşı ile tartıştığı için kendisini uyaran Berk Özdenefe’ye üzerinde taşıdığı bıçakla saldırıp, göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladığını söyledi.Kürşad, olayda yaralanan Berk Özdenefe’nin üç gün süreyle hastanede yattığını belirtti. Yargıç, sanığın 2018 yılında sahte davranışla kayıt temini, 2019’da 297 miligram uyuşturucu tasarrufu ve Lefkoşa’da yaralama suçu işlediğini de açıkladı.Yargıç Kürşad, sanığın bıçak kullanarak iki kez yaralama suçu işlediğini, bunun suç işlemeye meyilli bir kişi olduğunu gösterdiğini açıkladı.Yargıç, sanığın işlediği suç türlerinin çeşitliliğini, tekrar tekrar suç işlemesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti.Kürşad, şiddet suçlarına caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, sanığı 8 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.