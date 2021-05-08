Suna ERDEN

Girne-Boğaz bölgesinde önceki gün yaşanan olayda komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.S. (E-60) dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının alkol etkisi altında olduğu bir sırada komşunun evine girdiği, küçük kızı dudaklarından öpmeye çalıştığı, vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel istismar suçu işlediği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlının polisteki ilk ifadesinde, “Bir eşeklik ettim, kapatalım bu olayı” dediği açıklandı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.



Soyel, olayın önceki gün saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde meydana geldiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı. Polis, içeri giren zanlının 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, kalça ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.Zanlının; şikayet üzerine aynı gün gözaltına alındığını kaydeden polis, karakolda verdiği beyanda “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım” dediğini açıkladı.Polis memuru Soyel, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise “Bu anlatılanlar olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.