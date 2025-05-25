Ömer KADİROĞLU

İstatistik Kurumu’nun 5 Mart 2025’te yayımladığı verilere göre; 2014-2023 yıllarını kapsayan 9 yıllık sürede evlilik oranı düşerken, boşanma sayısı arttı. Ayrıca evlenme yaşı da yükseldi. İstatistiki bilgilere göre; 2014 yılında bin 316 olan evlenme sayısı, 2023 yılında bin 223’e düştü. 2014 yılında 829 çift boşanırken, 2023 yılında bu sayı bin 148’e yükseldi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, boşanmaların artmasını ekonomiye bağladı. Bazıları da karşılıklı anlayış ve hoşgörü olmamasından dolayı ayrılıkların yaşandığını belirtti. Vatandaşlar, eskiden 20-25 olan evlilik yaşının 30-35’lere çıktığını, bunun nedeninin de ekonomik kaygılar olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Necat Özemre

“Boşanmaların ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben 1977 yılında evlendim ve bu güne kadar eşimle mutlu bir evlilik sürdürdüm. Karşılıklı sevgi saygı ve anlayış için de bir evlilik sürdürdüm. Hanım sesini yükselttiğinde ben, ben sesimi yükselttiğimde hanım alttan alır ve böylelikle tartışma büyümeden orta yolu buluyoruz. Gençlere de tavsiyem budur.”

Mustafa Gilanlı

“Evlenenlerle boşananların sayısı neredeyse eşitleniyor. Bunun nedeninin ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Evlilik yaşı benim zamanımda 22-25 civarıydı ancak şimdilerde bu yaş 30-35 lere yükseldi. Çocuk olduktan sonra ise çiftler bir şekilde anlaşmaya bakmaları gerekiyor çünkü ayrılan anne babaların çocukları ortada kalıyor ve onlar zarar görüyor. Ben eşimle 66 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşimle anlaşmamızın tek nedeni bir birimize karşı sevgi saygı ve anlayışla davranmamızdı. Eşlerden birinin sesi yükseldiği zaman diğeri alttan alacak. Bizim evde daha çok benim sesim yükseliyor ve eşim anlayış gösteriyor ve cevap vermiyor. Gençlere de tavsiyem bir birlerine karşı bu şekilde davranmalarıdır.”

Çetin Gözenkan

“Çiftlerin bir birlerini tam anlamıyla tanımadan evlenmeleri sakıncalıdır. Evlilik yaşı daha önceleri 20-25 civarındaydı, şu an 30-35’lere yükselmesi tamamen ekonomiye bağlıdır. Kimse artık geçinemiyor hatta evi de yoksa tartışmalar artıyor. Herkes önce ev, eşya, iş ve borç sorunlarını aşıp öyle evlenmek istiyor. Uzun sürekli evliliklerin sırrı 4 şarta bağlıdır. Sevgi, hoşgörü, anlayış ve iş bölümüdür. Hanım çamaşırı yıkıyorsa siz de kuruması için asmanız lazım.”

Mehmet Ballı

“Evlilik yaşı eskiden 20-25 iken bugünlerde 30-35’lere yükseldi. Herkes evini işini tamamlayıp böyle evlenmek istiyor o nedenle evlilik yaşı yükseldi. Özellikle çocuk olduktan sonra ayrılan çiftler nedeniyle çocuklar ortada perişan oluyor. Çocuklar olumsuz yönde etkileniyor. Ben eşimle 57 sene evlilik sürdürdüm ancak eşim hayatını kaybetti. İkimiz de güzel anlaşırdık. Tartışmalarımız vardı ancak günün sonunda orta yolu bulur evliliğimizi sürdürürdük. Şimdiki gençlere de tavsiyem bir birlerine karşı anlayışlı, saygılı ve hoş görülü olmalarıdır.”

Belgin Yanık

“ Kadınlar kendileri çalışıyor ve erkeğe çok fazla muhtaç değil diye ayrılıklar arttı. Bir diğeri de ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan ayrılıklardır. Gençler okul, iş, ev ve düzen kurma çalışmaları nedeniyle evlilik yaşı 30-35’lere çıktı. Çocuk olduktan sonra ayrılıklar çocukları olumsuz etkileyeceği için ayrılacak olan çocuklu çiftlerin iyice düşünmeleri gerekiyor. 43 yıllık evliyim ve bu uzun süreli evliliğimi karşılıklı anlayış ve hoşgörülüye borçluyum. Gençlere de önerim evliliklerinin uzun süreli olması için bir birlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalarıdır.”

Ahmet Keskin

“Boşanma sayısının artmasının nedeni şimdiki gençlerin çok açıkgöz olmalarıdır. Gençler lüks yatırıma önem veriyor ve 100 bin Sterlin’e araba alıyor. Öncelikle evlerini almaları gerekirken araba alıyorlar ve evleri yoktur ve evliliğe girdiklerinde sorunlar yaşanıp ayrılıklar oluyor. Çocuk olduktan sonra boşanmak isteyen çiftler iyi düşünmeleri lazım çünkü anne babaya bir şey olmuyor sadece perişan olan çocuk oluyor. Yaşanan sıkıntıları çocuk varsa eğer konuşarak çözmeleri gerekiyor. Ben 52 yıllık evliliğimi sevgi saygı ve hoşgörülü davranmaya borçluyum. Elbette ki her evlilikte tartışmalar vardır ve biz eşimle konuşup orta yolu bulup yolumuza devam ediyorum. Gençlere de tavsiyem bu yönde davranmalarıdır.”

Tansel Gökyay

“Evlilikler kadar boşanmalar da yaşanıyor. Bunun ekonomik sıkıntılardan ya da eşlerin paralarının ayrı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Evlilik yaşının yükselmesinin nedeni okul, iş ve ev hazırlıklarını yapana kadar gençlerin 30’lu yaşlara gelmesidir. Her şeyi hemen şimdi yapalım düşüncesinden çıkmaları ve ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları çok önemlidir. Ben eşimle 46 yıllık evliyim ve bu evliliğimi sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışa borçluyum. Biz de zaman zaman tartışıyoruz ancak orta yolu buluyor ve yolumuza devam ediyoruz. Eşim sinirlendiği zaman ben susuyorum eğer ben de cevap verirsem kavga büyür. O nedenle gençlere de tavsiyem bir birlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalarıdır, ayrıca eşlerden biri sinirlendiği zaman diğerinin alttan almasıdır.”

Ayşe Amca

“Şimdiki gençler tembeldir, iş yapmazlar ve eşlerini dinlemezler diye ayrılıklar oluyor. Ben eşimle 50 sene evlilik sürdürdüm. Bizim zamanımızda evlilik yaşı 20-25’di ancak şu anda evlilik yaşı 30-35’lere yükseldi. Şimdiki genç kadınlar kendileri de çalışıyor, eşlerini dinlemiyor ve ayrılıyorlar. Ben 50 yıllık evliliğimi sevgi ve saygıya borçluyum. Eşim sinirlendiğinde ben, ben sinirlendiğimde eşim alttan alıyor ve ortayı buluyoruz. Gençlere tavsiyem bir birlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalarıdır.”