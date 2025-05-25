Bölgeye renk kattı

Çatalköy – Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Zerdali Festivali renkli anlara sahne oldu.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde halk dansları gösterileri sunuldu, konserler verildi, ünlü sanatçılar sahne aldı.

Bölge halkının birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi amaçlayan festivalde stantlar kuruldu, yerel ürünler ve el işleri satışa sunuldu.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı katıldı. Ayrıca Mersin-Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer festivalin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivali düzenleyen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı ve ekibini tebrik ederek, festivale katılanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özden gelen haklar olan kültürün, örf, adet ve geleneklerin korunması ve yaşatılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekti. Tatar, konuşmasının devamında “Kültür, sanat ve müzik bizleri geleceğe taşıyacak özelliklerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik ve beraberlikle geçmişten gelen değerleri sürdürmenin önemine dikkat çekti. Tatar, milli tarihe sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

